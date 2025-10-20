Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: в каких странах мира больше всего рабочей силы

Мировая рабочая сила — общее количество людей, работающих или активно ищущих работу. На инфографике показаны страны, где сосредоточена большая часть работников мира.

Инфографика: В каких странах мира больше всего рабочей силы / © Visual Capitalist

Рабочая сила — важный показатель демографии и экономического потенциала. По данным Всемирного банка, Азия доминирует в мировой рабочей силе.

Именно в Азии расположены две страны с наибольшим количеством работников — Китай (774 миллиона) и Индия (608 миллионов). В совокупности они составляют более 40% мировой рабочей силы.

Далее в рейтинге оказались Соединенные Штаты Америки, где численность рабочей силы превышает 174 миллиона человек. Также в топ-5 попали Индонезия (143 миллиона) и Нигерия (113 миллионов).

В десятке стран также оказались Бразилия, Пакистан, Бангладеш, Россия и Япония. При этом, Россия — единственная европейская страна, попавшая в топ-10.