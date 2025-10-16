Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Orion готовится к новой эре: лунный корабль станет многоразовым
Космический корабль Orion и тяжелая ракета Space Launch System (SLS) уже почти два десятилетия идут рука об руку. Согласно планам, ракета выводит корабль в космос, Orion отправляется к Луне, а Конгресс обеспечивает стабильное финансирование. Однако теперь появились признаки того, что пути корабля и ракеты, возможно, вскоре разойдутся.
Дело в том, что компания Lockheed Martin начала переориентироваться на будущее, в котором Orion — благодаря возросшей многоразовости, снижению стоимости и готовности летать на разных ракетах — сможет занять место и в коммерческой космической отрасли.
Это стало значительным поворотом. С тех пор как Конгресс США полтора десятилетия назад распорядился создать ракету SLS, она и корабль Orion рассматривались как единая система — основа одноразовой архитектуры для полетов на Луну и возвращения экипажей на Землю.
Но ситуация меняется. В бюджетном запросе президента Трампа на 2026 финансовый год Белый дом предложил прекратить финансирование Orion и SLS после миссии «Артемида III».
Поэтому NASA и Lockheed Martin, чтобы не потерять средства уже вложенные в разработку корабля предположили его постепенный, поэтапный переход к многоразовому использованию.
Текущий план выглядит следующим образом:
- «Артемида II» — совершенно новый корабль, который использует 11 восстановленных электронных компонентов с Orion миссии «Артемида I»; после возвращения на Землю он будет использоваться для испытаний.
- «Артемида III» — новый корабль.
- «Артемида IV» — новый корабль.
- «Артемида V» — будет повторно использовать около 250 компонентов, главным образом систем жизнеобеспечения и бортовой электроники, с корабля «Артемида II».
- «Артемида VI» — будет использовать основную конструкцию (герметичный корпус) и второстепенные элементы (панели, кронштейны, пластины) от Orion миссии «Артемида III», а также около 3 000 компонентов.
Lockheed Martin планирует создать флот из трех в значительной степени многоразовых кораблей. Разумеется, сделать Orion полностью многоразовым невозможно. Служебный модуль, созданный компанией Airbus в Европе и обеспечивающий тягу, отделяется от корабля перед входом в атмосферу Земли и сгорает.
К тому же, Orion всегда будет достаточно дорогим кораблем. Однако представители программы утверждают, что уже к миссии «Артемида V» им удастся сократить стоимость производства Orion на 50% по сравнению с «Артемида II», а в дальнейшем снизить ее еще на 30% и более. Ключевым фактором здесь станет минимизация объема работ по восстановлению.
