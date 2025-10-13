Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники впервые обнаружили китайские стелс-дроны GJ-11 Sharp Sword на действующей авиабазе

Новые спутниковые снимки, опубликованные компанией Planet Labs, показали, что несколько малозаметных беспилотных летательных аппаратов GJ-11 Sharp Sword («Острый меч») были переброшены на оживленный двойного назначения (военно-гражданский) аэропорт в западном Китае, где находились в течение нескольких недель — с августа по сентябрь.

Китайские стелс-беспилотники GJ-11 Sharp Sword на авиабазе в Тибете / © Planet Labs

По мнению обозревателей издания The War Zone, появление ударных БПЛА GJ-11 Sharp Sword на авиабазе в Тибете указывает на то, что этот тип техники близок к достижению оперативной готовности — если уже не достиг ее.

Китайские стелс-беспилотники GJ-11 Sharp Sword на авиабазе в Тибете / © Planet Labs

GJ-11 Sharp Sword — яркий пример масштабных инвестиций Китая в беспилотные летательные аппараты, созданные по аэродинамической схеме «летающее крыло».

Стелс-беспилотник GJ-11 Sharp Sword на параде / © Weibo

Разработка Sharp Sword ведется уже более десяти лет. Известно, что дрон предназначен для выполнения ударов по наземным целям в глубоком тылу противника, а также разведывательных и наблюдательных миссий. Кроме того, он может использоваться как платформа радиоэлектронной борьбы и, потенциально, в воздушных боях.

Несмотря на удаленное расположение, авиабаза Шигадзе в Тибете занимает ключевое стратегическое положение на юго-западных рубежах Китая, вблизи границы с Индией. До индийского штата Сикким отсюда менее 150 километров. Этот район неоднократно становился ареной вооруженных столкновений между китайскими и индийскими войсками.

За последние пять лет Народно-освободительная армия Китая (НОАК) активно наращивает возможности для проецирования авиационной мощи из баз, расположенных в Тибете и Синьцзяне.

Основная взлетно-посадочная полоса Шигадзе — одна из самых длинных в мире, ее длина составляет около 5 000 метров. На базе постоянно присутствует контингент НОАК. В числе пилотируемых самолетов здесь замечены истребители семейства Flanker и J-10, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) и вертолеты.

Кроме того, Шигадзе — один из главных центров эксплуатации беспилотников. Здесь базируются различные модели, включая представителей семейства Rainbow, разработанных корпорацией CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation).