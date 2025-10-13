Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутники впервые обнаружили китайские стелс-дроны GJ-11 Sharp Sword на действующей авиабазе
Новые спутниковые снимки, опубликованные компанией Planet Labs, показали, что несколько малозаметных беспилотных летательных аппаратов GJ-11 Sharp Sword («Острый меч») были переброшены на оживленный двойного назначения (военно-гражданский) аэропорт в западном Китае, где находились в течение нескольких недель — с августа по сентябрь.
По мнению обозревателей издания The War Zone, появление ударных БПЛА GJ-11 Sharp Sword на авиабазе в Тибете указывает на то, что этот тип техники близок к достижению оперативной готовности — если уже не достиг ее.
GJ-11 Sharp Sword — яркий пример масштабных инвестиций Китая в беспилотные летательные аппараты, созданные по аэродинамической схеме «летающее крыло».
Разработка Sharp Sword ведется уже более десяти лет. Известно, что дрон предназначен для выполнения ударов по наземным целям в глубоком тылу противника, а также разведывательных и наблюдательных миссий. Кроме того, он может использоваться как платформа радиоэлектронной борьбы и, потенциально, в воздушных боях.
Несмотря на удаленное расположение, авиабаза Шигадзе в Тибете занимает ключевое стратегическое положение на юго-западных рубежах Китая, вблизи границы с Индией. До индийского штата Сикким отсюда менее 150 километров. Этот район неоднократно становился ареной вооруженных столкновений между китайскими и индийскими войсками.
За последние пять лет Народно-освободительная армия Китая (НОАК) активно наращивает возможности для проецирования авиационной мощи из баз, расположенных в Тибете и Синьцзяне.
Основная взлетно-посадочная полоса Шигадзе — одна из самых длинных в мире, ее длина составляет около 5 000 метров. На базе постоянно присутствует контингент НОАК. В числе пилотируемых самолетов здесь замечены истребители семейства Flanker и J-10, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) и вертолеты.
Кроме того, Шигадзе — один из главных центров эксплуатации беспилотников. Здесь базируются различные модели, включая представителей семейства Rainbow, разработанных корпорацией CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation).
Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.
Событие GW200208 222617, зарегистрированное гравитационными обсерваториями Земли несколько лет назад, стало первым относительно уверенным кандидатом в слияние черных дыр с вытянутыми орбитами. Астрономы выяснили, на что этот признак указывает: слияние, с высокой вероятностью, произошло в довольно плотном скоплении. Ранее скопления с большим числом черных дыр предложили на роль темной материи.
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
