Прославленный фотограф дикой природы представил редкие кадры неуловимых рысей
Если подбирать прилагательные к слову рысь, то подойдут «скрытная» или даже «чрезвычайно скрытная». Но это не мешает знаменитому фотографу дикой природы Стиву Уинтеру создавать поразительные снимки этих неуловимых хищников. Сделать четкие фото рысей в дикой природе — задача трудная и заманчиво рискованная: животные избегают людей, отлично маскируются и при этом невероятно быстры и ловки.
Лауреат множества премий, фотограф природы Стив Уинтер использовал беспроводные фотоловушки, чтобы запечатлеть рысей в Нью-Джерси — в том числе ночью и среди снегов.
Пятьдесят лет назад рыси исчезли с территории штата Нью-Джерси. Ученые вернули их в дикую природу, но чтобы выжить в условиях меняющегося климата и растущей урбанизации, этим кошачьи нужно больше простора.
Уинтер снимал рысей в заповеднике Johnsonburg Swamp Preserve в Нью-Джерси, примерно в 100 километрах к северо-западу от Нью-Йорка. Этот участок площадью более 700 акров — один из ключевых опорных пунктов «Аллеи рыси» — жизненно важного зеленого коридора, который создан в северо-западной части штата. На узких тропах Уинтер устанавливал фотоловушки с сверхширокоугольным объективом и герметичными корпусами для камер и вспышек.
Родившийся в Индиане фотожурналист Стив Уинтер начинал карьеру в агентстве Black Star, а затем полностью посвятил себя съемке дикой природы. Более тридцати лет он сотрудничает с National Geographic. Специализируясь на съемке крупных кошачьих, Уинтер снискал всемирное признание и множество наград: ВBC Wildlife Photographer of the Year и BBC Wildlife Photojournalist of the Year, а также удостоен главной награды World Press Photo за лучшую историю о природе. Дважды становился лауреатом премии Picture of the Year International Global Vision Award.
Снимки Уинтера получили высокую оценку ученых и природоохранных ведомств Нью-Джерси: они документируют восстановление популяции рысей и раскрывают их дикую красоту.
