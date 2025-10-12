Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира
В мире, где ядерная мощь определяет глобальное влияние, лишь несколько ракет выделяются своим непревзойденным сочетанием дальности и разрушительного потенциала. Ниже представлен список самых смертоносных ракет планеты по состоянию на 2025 год, ранжированных по дальности, боевой мощи и технологическому уровню.
РС-28 «Сармат» — жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета сверхтяжелого класса с разделяющимися боеголовками, созданная для замены комплекса Р-36М «Воевода». Дальность полета — до 18 тысяч километров, масса боевой нагрузки — до 10 тонн. Головная часть — разделяемая с блоками индивидуального наведения. «Сармат» может нести от 10 до 15 боезарядов в зависимости от их мощности.
DF-41 («Дунфэн-41») — самая совершенная межконтинентальная баллистическая ракета Китая, впервые продемонстрированная публике в 2015 году.
С дальностью свыше 12 000 километров, она входит в число самых мощных МБР в мире и способна нести до десяти ядерных боеголовок индивидуального наведения.
Мобильная пусковая установка на автомобильной базе значительно повышает ее живучесть, затрудняя обнаружение и уничтожение в случае конфликта. Ракета находится на вооружении Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая.
LGM-35A Sentinel — межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения США, разрабатываемая для замены устаревших комплексов Minuteman III.
Созданная с упором на точность, гибкость и устойчивость к угрозам, Sentinel станет наземным компонентом американской ядерной триады под управлением Командования глобальных ударов ВВС США.
Ракета получит модернизированные системы тяги, наведения и управления, что повысит ее эффективность в условиях будущих угроз. Планируется, что Sentinel поступит на боевое дежурство в середине 2030-х годов, обеспечив надежное ядерное сдерживание на десятилетия вперед.
Trident II D5 — морская межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении США и Великобритании.
Размещенная на подводных лодках класса Ohio, она способна доставлять несколько ядерных боеголовок на расстояние до 12 000 километров.
С момента принятия на вооружение в 1990 году ракета неоднократно проходила модернизацию, повышающую ее дальность, точность и надежность.
Trident II считается одной из самых точных и проверенных стратегических систем оружия в истории и остается краеугольным камнем ядерных сил сдерживания США и Великобритании.
РС-24 «Ярс» — межконтинентальная баллистическая ракета, поступившая на вооружение России в 2010 году как преемник комплекса «Тополь-М».
Разработанная для пуска как из шахтных установок, так и с мобильных платформ, она несет несколько боеголовок индивидуального наведения и имеет дальность около 11 000 километров.
«Ярс» — одна из наиболее технологически продвинутых МБР России и играет ключевую роль в обеспечении ядерного сдерживания, находясь в распоряжении Ракетных войск стратегического назначения.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
