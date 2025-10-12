Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

В мире, где ядерная мощь определяет глобальное влияние, лишь несколько ракет выделяются своим непревзойденным сочетанием дальности и разрушительного потенциала. Ниже представлен список самых смертоносных ракет планеты по состоянию на 2025 год, ранжированных по дальности, боевой мощи и технологическому уровню.

РС-28 «Сармат» / © РИА Новости

РС-28 «Сармат» — жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета сверхтяжелого класса с разделяющимися боеголовками, созданная для замены комплекса Р-36М «Воевода». Дальность полета — до 18 тысяч километров, масса боевой нагрузки — до 10 тонн. Головная часть — разделяемая с блоками индивидуального наведения. «Сармат» может нести от 10 до 15 боезарядов в зависимости от их мощности.

DF-41 («Дунфэн-41») / © 夏一方

DF-41 («Дунфэн-41») — самая совершенная межконтинентальная баллистическая ракета Китая, впервые продемонстрированная публике в 2015 году.

С дальностью свыше 12 000 километров, она входит в число самых мощных МБР в мире и способна нести до десяти ядерных боеголовок индивидуального наведения.

Мобильная пусковая установка на автомобильной базе значительно повышает ее живучесть, затрудняя обнаружение и уничтожение в случае конфликта. Ракета находится на вооружении Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая.

LGM-35A Sentinel / © Northrop Grumman

LGM-35A Sentinel — межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения США, разрабатываемая для замены устаревших комплексов Minuteman III.

Созданная с упором на точность, гибкость и устойчивость к угрозам, Sentinel станет наземным компонентом американской ядерной триады под управлением Командования глобальных ударов ВВС США.

Ракета получит модернизированные системы тяги, наведения и управления, что повысит ее эффективность в условиях будущих угроз. Планируется, что Sentinel поступит на боевое дежурство в середине 2030-х годов, обеспечив надежное ядерное сдерживание на десятилетия вперед.

Trident II D5 / © U.S. Navy

Trident II D5 — морская межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении США и Великобритании.

Размещенная на подводных лодках класса Ohio, она способна доставлять несколько ядерных боеголовок на расстояние до 12 000 километров.

С момента принятия на вооружение в 1990 году ракета неоднократно проходила модернизацию, повышающую ее дальность, точность и надежность.

Trident II считается одной из самых точных и проверенных стратегических систем оружия в истории и остается краеугольным камнем ядерных сил сдерживания США и Великобритании.

Самоходная пусковая установка (СПУ) 15У175М комплекса РС-24 «Ярс» / © wikipedia / Автор: Vitaly V. Kuzmin

РС-24 «Ярс» — межконтинентальная баллистическая ракета, поступившая на вооружение России в 2010 году как преемник комплекса «Тополь-М».

Разработанная для пуска как из шахтных установок, так и с мобильных платформ, она несет несколько боеголовок индивидуального наведения и имеет дальность около 11 000 километров.

«Ярс» — одна из наиболее технологически продвинутых МБР России и играет ключевую роль в обеспечении ядерного сдерживания, находясь в распоряжении Ракетных войск стратегического назначения.