  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
12 октября, 12:36
Рейтинг: +703
Посты: 2151

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

В мире, где ядерная мощь определяет глобальное влияние, лишь несколько ракет выделяются своим непревзойденным сочетанием дальности и разрушительного потенциала. Ниже представлен список самых смертоносных ракет планеты по состоянию на 2025 год, ранжированных по дальности, боевой мощи и технологическому уровню.

Сообщество
# Китай
# МБР
# оружие
# Россия
# США
# ядерное оружие
РС-28 «Сармат» / © РИА Новости
РС-28 «Сармат» / © РИА Новости

РС-28 «Сармат» — жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета сверхтяжелого класса с разделяющимися боеголовками, созданная для замены комплекса Р-36М «Воевода». Дальность полета — до 18 тысяч километров, масса боевой нагрузки — до 10 тонн. Головная часть — разделяемая с блоками индивидуального наведения. «Сармат» может нести от 10 до 15 боезарядов в зависимости от их мощности.

DF-41 («Дунфэн-41») / © 夏一方  
DF-41 («Дунфэн-41») / © 夏一方  

DF-41 («Дунфэн-41») — самая совершенная межконтинентальная баллистическая ракета Китая, впервые продемонстрированная публике в 2015 году.

С дальностью свыше 12 000 километров, она входит в число самых мощных МБР в мире и способна нести до десяти ядерных боеголовок индивидуального наведения.

Мобильная пусковая установка на автомобильной базе значительно повышает ее живучесть, затрудняя обнаружение и уничтожение в случае конфликта. Ракета находится на вооружении Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая.

LGM-35A Sentinel / © Northrop Grumman
LGM-35A Sentinel / © Northrop Grumman

LGM-35A Sentinel — межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения США, разрабатываемая для замены устаревших комплексов Minuteman III.

Созданная с упором на точность, гибкость и устойчивость к угрозам, Sentinel станет наземным компонентом американской ядерной триады под управлением Командования глобальных ударов ВВС США.

Ракета получит модернизированные системы тяги, наведения и управления, что повысит ее эффективность в условиях будущих угроз. Планируется, что Sentinel поступит на боевое дежурство в середине 2030-х годов, обеспечив надежное ядерное сдерживание на десятилетия вперед.

Trident II D5 / © U.S. Navy
Trident II D5 / © U.S. Navy

Trident II D5 — морская межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении США и Великобритании.

Размещенная на подводных лодках класса Ohio, она способна доставлять несколько ядерных боеголовок на расстояние до 12 000 километров.

С момента принятия на вооружение в 1990 году ракета неоднократно проходила модернизацию, повышающую ее дальность, точность и надежность.

Trident II считается одной из самых точных и проверенных стратегических систем оружия в истории и остается краеугольным камнем ядерных сил сдерживания США и Великобритании.

Самоходная пусковая установка (СПУ) 15У175М комплекса РС-24 «Ярс» / © wikipedia / Автор: Vitaly V. Kuzmin
Самоходная пусковая установка (СПУ) 15У175М комплекса РС-24 «Ярс» / © wikipedia / Автор: Vitaly V. Kuzmin

РС-24 «Ярс» — межконтинентальная баллистическая ракета, поступившая на вооружение России в 2010 году как преемник комплекса «Тополь-М».

Разработанная для пуска как из шахтных установок, так и с мобильных платформ, она несет несколько боеголовок индивидуального наведения и имеет дальность около 11 000 километров.

«Ярс» — одна из наиболее технологически продвинутых МБР России и играет ключевую роль в обеспечении ядерного сдерживания, находясь в распоряжении Ракетных войск стратегического назначения.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Темная материя в нашей Галактике — квантовая?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Внеатмосферная астрономия: как заглянуть в глубины Вселенной
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
1000
Ужасы ледникового периода
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
От большого взрыва — к «малому»
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Владимир Вернандский: ноосфера или разумный космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Тайны пяти океанов
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Рассказы о Менделееве
Химический факультет МГУ
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Разработка современных динамических систем, или как построить свою ракету
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
700
Зоология по Дюреру
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
10 октября, 15:55
Игорь Байдов

Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.

Биология
# голые землекопы
# ДНК
# долголетие
# животные
# продолжительность жизни
11 октября, 15:09
Адель Романова

Астрономы не смогли объяснить видоизменение колец астероида Харикло

Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.

Астрономия
# астероид Харикло
# астероиды
# космос
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
7 октября, 10:57
ПНИПУ

Ученые рассказали, чем полезна и вредна лапша быстрого приготовления

По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.

ПНИПУ
# вред
# лапша
# пищевые добавки
# фталаты
6 октября, 14:35
Юлия Трепалина

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.

Медицина
# авитаминоз
# биодобавки
# витамин D
# витамины
# холекальциферол
# эргокальциферол
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы не смогли объяснить видоизменение колец астероида Харикло

    11 октября, 15:09

  2. Ветеринары обнаружили у собак признаки одержимости игрушками

    11 октября, 11:07

  3. Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

    10 октября, 15:55

  4. Бактерии создали из себя батарейку, чтобы разрушать антибиотики

    10 октября, 15:30
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Андрей Макаров
10 минут назад
Данила, какой-то сайт - это chatgpt точка ком?

Предприниматель из США предложил дать МКС «вторую жизнь» — переработать станцию прямо на орбите

Имя Фамилия
1 час назад
"переосмысляющие" - нет такого слова в русском языке. Правильно писать - "переосмысливающие".

Скорость без шума: самые интересные электромобили, переосмысляющие возможности техники

Radhab Magomedov
2 часа назад
Sergey, обратитесь в Deutsche Bank

Инфографика: В каких городах мира самые дорогие продукты питания

Pavel Kravtsov
2 часа назад
Катерина, насильник-педофил с эпизодами каннибализма не будет являться злым? Ну вам виднее

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Pavel Kravtsov
2 часа назад
duke, причем блаженные правильно оценивают информацию, а те кто извлекает из неё практическую выгоду и успешно ей манипулируют не правильно... Вывод

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Pavel Kravtsov
2 часа назад
Если , человек занимается политическими манипуляциями в целях личной выгоды, то почему он пользуется информацией хуже чем всепрощающий добряк,

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Sergey Gorovoy
2 часа назад
вот было бы круто увидеть самую дешёвую еду в двадцатке городов, "отталкиваясь" от нью-йоркской, "коэффициентной сотни". сделаете?

Инфографика: В каких городах мира самые дорогие продукты питания

Даниил Громов
2 часа назад
Китайские учёные нашли способ как человеку прожить 300 лет. Но придется убрать все волосы, жить под землёй и грысть землю.

Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

Антон Дорофеев
2 часа назад
Статья конечно странная, я как токсичная личность, вижу тут маленькую выборку, и суть всего, что челики не способные учитывать множество факторов,

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Антон Дорофеев
2 часа назад
Sultanat, лол, а хитрость в чем? Она тебе прямым текстом сказала, что устала. Хитрость, это если бы она тебя обманом заставила это делать, из разряда, мне

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

turuk
2 часа назад
Лана, дура, у нас есть технологии, а в чем мы даже лидеры. Нам сейчас не до этого. Пока.

Электрическая революция в небе: 10 аппаратов, ведущих авиацию к устойчивому будущему

turuk
2 часа назад
Иван, у нас другие приоритеты баран. Мы ипортозамещаем западные авиалайнеры. Нам не до этих игрушек.

Электрическая революция в небе: 10 аппаратов, ведущих авиацию к устойчивому будущему

turuk
2 часа назад
Впечатляет.

Электрическая революция в небе: 10 аппаратов, ведущих авиацию к устойчивому будущему

Dmitriy
3 часа назад
Владимир, и что изменится за 5лет? Нейроному алгоритм вычислений уже пол века, его и раньше использовали до этого бума. Но он как и был прожорливым

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Андрей Казанцев
3 часа назад
https://naked-science.ru/community/315711

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Alexander Abramov
3 часа назад
Александр, думаю если он бы захотел, то ничто бы ему не помешало получить наше гражданство.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Андрей Казанцев
3 часа назад
https://naked-science.ru/community/315711

Илон Маск поддержал развитие ядерной энергетики

Женя Семёнов
5 часов назад
Какие Американцы, какая Луна чё за бред по ушам людям ездят писец просто.

В лунном грунте, привезенном «Аполлонами», нашли серную аномалию

Виталий Евгеньевич
5 часов назад
Это они у меня на даче в магазине не были

Инфографика: В каких городах мира самые дорогие продукты питания

Антон Кучерук
9 часов назад
Удивлён что Москвы нет, а то везде раньше пихали "Оу самый дорогой город"

Инфографика: В каких городах мира самые дорогие продукты питания

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно