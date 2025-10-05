Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Военная мощь всегда была одним из наиболее очевидных показателей национальной силы. Экономическое влияние и дипломатия формируют роль страны в мире, но способность защищать свои границы и проецировать силу за рубеж остаётся решающим фактором в глобальных делах.

Солдаты одной из сильнейших армий мира / © Wikipedia

Сильная армия зависит от множества элементов: численности вооруженных сил, оборонного бюджета, передовых технологий, ядерного потенциала и возможности действовать на суше, в воздухе, на море и даже в космосе. В 2025 году несколько стран выделяются сочетанием большой численности, современных вооружений, крупных бюджетов и способности влиять на события далеко за пределами своих границ. Ниже представлены десять самых мощных армий мира.

Соединенные Штаты остаются безоговорочным лидером с оборонным бюджетом почти 900 миллиардов долларов и более чем 2,1 миллионом военнослужащих. Их сила обусловлена глобальным размахом: 11 атомных авианосцев, крупнейший флот малозаметных самолетов и более 750 зарубежных баз.

Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и общими вооруженными силами около 3,5 миллионов человек, поддерживаемыми оборонным бюджетом примерно 126 миллиардов долларов в год. Ее танковая и артиллерийская мощь остается непревзойденной, а армия имеет обширный боевой опыт. Несмотря на санкции, Москва активно инвестирует в гиперзвуковое оружие и современные системы ПВО, оставаясь ключевым военным игроком в Европе и за ее пределами.

Китай кардинально модернизировал свои вооруженные силы: оборонный бюджет — около 267 миллиардов долларов, численность — более 3,1 миллиона человек. Сейчас страна обладает крупнейшим в мире флотом по числу кораблей и развернула малозаметные истребители J-20, а также современные ракетные системы. Китай сделал акцент на кибервойне, космических технологиях и искусственном интеллекте. Модернизация его армии стала одной из самых быстрых в истории.

Вооруженные силы Индии насчитывают более 5,1 миллиона человек при ежегодном оборонном бюджете около 75 миллиардов долларов. Страна поддерживает ядерное оружие с надежной системой доставки и растущий флот в Индийском океане. Индия также инвестирует в собственные программы, такие как истребитель Tejas и подводные лодки класса Arihant.

Южная Корея тратит около 46 миллиардов долларов на оборону и имеет почти 3,8 миллиона военнослужащих. Находясь под постоянной угрозой со стороны КНДР, она развила современные системы противоракетной обороны, истребители последнего поколения и современные бронемашины. Сильная оборонная промышленность и опора на расширенное сдерживание со стороны США делают ее одной из самых технологически продвинутых армий Азии.

Великобритания поддерживает численность своей армии на уровне около 1,1 миллиона человек с учетом резерва и тратит на оборону около 72 миллиардов долларов в год. Армия высокомодернизирована: ядерные подводные лодки, два авианосца и истребители F-35. Влияние страны также обеспечивается разведывательными сетями, киберспособностями и возможностью проведения зарубежных операций, что делает ее важной глобальной силой, несмотря на меньшие размеры по сравнению с соперниками.

Франция располагает около 376 тысячами военнослужащих и оборонным бюджетом почти 55 миллиардов долларов. Это одна из немногих стран с полной ядерной триадой, поддерживаемой флотом истребителей Rafale и атомным авианосцем Charles de Gaulle. Заморские территории дают Франции глобальный размах, а лидерство в обороне ЕС и инвестиции в кибер- и космическую войну подчёркивают способность страны проецировать силу независимо.

Япония имеет около 328 тысяч военнослужащих при оборонном бюджете около 57 миллиардов долларов. Конституционно ограниченная самообороной, она тем не менее обладает одними из самых продвинутых военных технологий в мире. Системы типа Aegis, современные подводные лодки и истребители F-35 делают акцент на морскую и противоракетную оборону. Рост региональной напряженности побуждает Токио увеличивать военные расходы и усиливать оборонную активность.

Турция поддерживает около 883 тысяч военнослужащих при оборонном бюджете около 47 миллиардов долларов. Сила страны заключается в развитой внутренней оборонной промышленности, производящей известные беспилотники, такие как Bayraktar TB2. Географическое положение на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока позволяет Турции сочетать региональное влияние с активным участием в НАТО.

Вооружённые силы Италии включают около 289 тысяч человек при оборонном бюджете примерно 31 миллиард долларов. Страна эксплуатирует два авианосца, современные истребители и боеспособный военно-морской флот. Как член НАТО, Италия играет значимую роль в обеспечении безопасности Европы и Средиземноморья.

Рейтинги и показатели, представленные выше, основаны на общедоступных данных об обороне и оценках Global Firepower Index 2025.