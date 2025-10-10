Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китаянка с помощью живых лягушек пыталась избавиться от боли в спине, но попала в больницу

В Китае 82-летняя женщина решила избавиться от боли в пояснице с помощью народного метода. Она съела живых лягушек.

Лягушка прудовая / © Grand-Duc, Niabot, Wikipedia

Как сообщает South China Morning Post, пожилая китаянка по фамилии Чжан попала в больницу города Ханчжоу из-за сильных болей в животе. Как рассказал ее сын, женщина проглотила восемь лягушек.

Изначально Чжан почувствовала дискомфорт в животе, но позднее боль усилилась. Только тогда она рассказала семье, что съела лягушек.

Ее доставили в больницу. Обследование установило, что в организме женщины завелись паразиты. Ее выписали из больницы спустя две недели.

Чжан много лет страдала от болей в спине из-за грыжи межпозвоночного диска. Она услышала, что поедание живых лягушек может уменьшить боль. Женщина попросила семью поймать для нее лягушек, но не рассказала, зачем они ей нужны.