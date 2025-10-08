Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новое исследование показало, что NASA не всегда экономит, нанимая корпорации для создания космических аппаратов

На протяжении последних десятилетий NASA все чаще полагается на частные корпорации для разработки космических аппаратов, которые используются для исследования Солнечной системы. Среди ярких успехов — космические корабли Dragon компании SpaceX, которые теперь надежно доставляют астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Космический корабль Dragon / © SpaceX

Распространенная идея состоит в том, что участники свободного рынка способны работать эффективнее, чем штатные инженеры NASA, создававшие величайшие достижения агентства прошлого — такие как миссии «Аполлон» на Луну и программа Space Shuttle. Но действительно ли корпорации эффективнее в реализации целей NASA?

Недавняя статья в Journal of Spacecraft and Rockets поставила целью ответить на этот вопрос, подробно проанализировав финансы 69 космических проектов различного масштаба, включая 22 аппарата, построенные NASA, и 47 проектов, реализованных частным сектором.

Для сторонников партнерства NASA с корпорациями результаты оказались неловкими: исследование показало, что подрядчики по эффективности практически не отличаются от государственного агентства. Более того, как отметило издание Financial Times, в некоторых случаях NASA оказывалось даже эффективнее коммерсантов.

Так, спутник наблюдения за погодой Suomi NPP, построенный частными компаниями Raytheon и Ball Aerospace, обошелся в 922 миллиона долларов (с учетом инфляции 2012 года). Для сравнения, спутник наблюдения FAST, разработанный Goddard Space Flight Center NASA, имел бюджет всего 73 миллиона долларов с поправкой на инфляцию.

Хотя аппараты класса C и D — менее известные, низкорискованные проекты — действительно чаще оказывались дешевле при разработке частным сектором, разница быстро исчезает на важных проектах класса A и B, таких как OSIRIS-REx стоимостью 558 миллионов долларов, созданный компанией Lockheed. Иными словами, исследование показало: корпорации хорошо справляются с изготовлением космических аппаратов, где используются массово производимые низкокачественные компоненты и требуется минимальный контроль, но сталкиваются с теми же ограничениями, что и NASA, когда проект становится сложным.

Это опровергает утопические идеи сторонников свободного рынка, озвучиваемые миллиардерами вроде Илона Маска и Джеффа Безоса, утверждающими, что частный рынок всегда эффективнее. Исследователи же пришли к выводу, что ключевым фактором, влияющим на стоимость, стала сложность космического аппарата, а не компания-разработчик.