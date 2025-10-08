Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новое исследование показало, что NASA не всегда экономит, нанимая корпорации для создания космических аппаратов
На протяжении последних десятилетий NASA все чаще полагается на частные корпорации для разработки космических аппаратов, которые используются для исследования Солнечной системы. Среди ярких успехов — космические корабли Dragon компании SpaceX, которые теперь надежно доставляют астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Распространенная идея состоит в том, что участники свободного рынка способны работать эффективнее, чем штатные инженеры NASA, создававшие величайшие достижения агентства прошлого — такие как миссии «Аполлон» на Луну и программа Space Shuttle. Но действительно ли корпорации эффективнее в реализации целей NASA?
Недавняя статья в Journal of Spacecraft and Rockets поставила целью ответить на этот вопрос, подробно проанализировав финансы 69 космических проектов различного масштаба, включая 22 аппарата, построенные NASA, и 47 проектов, реализованных частным сектором.
Для сторонников партнерства NASA с корпорациями результаты оказались неловкими: исследование показало, что подрядчики по эффективности практически не отличаются от государственного агентства. Более того, как отметило издание Financial Times, в некоторых случаях NASA оказывалось даже эффективнее коммерсантов.
Так, спутник наблюдения за погодой Suomi NPP, построенный частными компаниями Raytheon и Ball Aerospace, обошелся в 922 миллиона долларов (с учетом инфляции 2012 года). Для сравнения, спутник наблюдения FAST, разработанный Goddard Space Flight Center NASA, имел бюджет всего 73 миллиона долларов с поправкой на инфляцию.
Хотя аппараты класса C и D — менее известные, низкорискованные проекты — действительно чаще оказывались дешевле при разработке частным сектором, разница быстро исчезает на важных проектах класса A и B, таких как OSIRIS-REx стоимостью 558 миллионов долларов, созданный компанией Lockheed. Иными словами, исследование показало: корпорации хорошо справляются с изготовлением космических аппаратов, где используются массово производимые низкокачественные компоненты и требуется минимальный контроль, но сталкиваются с теми же ограничениями, что и NASA, когда проект становится сложным.
Это опровергает утопические идеи сторонников свободного рынка, озвучиваемые миллиардерами вроде Илона Маска и Джеффа Безоса, утверждающими, что частный рынок всегда эффективнее. Исследователи же пришли к выводу, что ключевым фактором, влияющим на стоимость, стала сложность космического аппарата, а не компания-разработчик.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
