Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: самые распространенные языки мира по общему числу говорящих

Язык играет ключевую роль в формировании глобального общения, культуры и экономического взаимодействия. Одни языки доминируют благодаря многочисленным носителям, для которых они являются родными, другие же приобретают мировое значение за счет широкого распространения в качестве второго языка.

Рейтинг: самые распространенные языки мира по общему числу говорящих / © Visual Capitalist

В инфографике выше сопоставляется использование языков мира носителями и неносителями в 2025 году на основе данных Ethnologue.

Английский язык занимает первое место по общему числу говорящих — около 1,53 миллиарда человек по всему миру.

При этом лишь примерно 390 миллионов людей считают английский родным языком. Иными словами, почти 75% всех англоговорящих используют его как второй язык, что делает английский ведущим языком для коммуникации между людьми в самых разных сферах — от бизнеса и науки до технологий и международных профессий. В целом около 18,8% населения Земли говорят по-английски, однако лишь четверть из них являются носителями языка.

Севернокитайский или мандаринский язык занимает второе место с приблизительно 1,18 миллиарда говорящих. В отличие от английского, он в основном используется как родной язык: более 83% его носителей говорят на нем с детства.

Следом идут хинди и испанский — следующие по распространенности языки в мире. На хинди говорят около 609 миллионов человек, причем соотношение между носителями и неносителями здесь более сбалансировано, что отражает многоязычный характер Индии.

Испанский язык выделяется как один из самых распространенных именно родных языков: почти 87% испаноговорящих используют его в качестве первого языка. Основные регионы его распространения — Испания, страны Латинской Америки и отдельные районы Соединённых Штатов.