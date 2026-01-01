Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: в каком году живут страны мира

В некоторых уголках мира люди отпраздновали Новый год и теперь живут в 2026 году. Однако не все страны используют только григорианский календарь.

Инфографика: в каком году живут страны мира / © World in maps

Григорианский календарь сегодня стал основным в большинстве стран мира. Более чем в 160 странах — это единственная система летоисчисления.

Япония использует не только григорианский календарь. Страна также ведет исчисление от начала правления нынешнего императора. Император Нарухито взошел на престол 1 мая 2019 года. Таким образом, сегодня в Японии седьмой год.

Помимо григорианского, один из наиболее популярных в мире календарей — исламский. В нем летоисчисление ведется от 622 года нашей эры. Этот календарь используется, например, в Алжире, Египте, Ираке и Йемене. Сейчас в этих странах 1447 год.

Китай использует несколько календарей. По традиционному восточному (лунно-солнечному) календарю там сейчас идет 4722 год под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Он сменится в конце января 2026 года.

Лунно-солнечный календарь используется и в Израиле. Согласно еврейскому календарю, сегодня 5786 год.

Некоторые страны используют различные версии солнечных календарей. Так, в Афганистане и Иране сейчас 1404 год, а в Бангладеше — 1432 год.