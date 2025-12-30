Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Дании ввели в строй крупнейший солнечно-аккумуляторный парк Северной Европы

Дания достигла важной вехи в развитии возобновляемой энергетики, введя в эксплуатацию крупнейший в Северной Европе солнечно-аккумуляторный парк с общей емкостью хранения 200 000 киловатт-часов.

В Дании ввели в строй крупнейший солнечно-аккумуляторный парк Северной Европы / © European Energy

Объект расположен в коммуне Виборг — второй по площади в стране. Комплекс Kvosted представляет собой интеграцию крупной аккумуляторной системы в уже существующий солнечный парк, который работает с 2022 года.

Проект представила компания European Energy — датский разработчик наземных и морских ветровых и солнечных энергетических решений. Встроенные аккумуляторные модули позволяют накапливать электроэнергию в периоды высокой солнечной выработки и подавать ее в сеть позже, когда генерация снижается или полностью прекращается.

Руководитель направления технологического развития European Energy Мадс Люкке Андерсен отметил, что ввод в эксплуатацию солнечно-аккумуляторного парка Kvosted знаменует начало масштабного внедрения компанией новой технологии.

Аккумуляторная система спроектирована для поддержки устойчивости энергосети. В дни с высокой солнечной активностью солнечные электростанции уже способны покрывать более 60% потребности страны в электроэнергии.

В то же время увеличение доли возобновляемых источников делает все более необходимыми системы хранения, способные балансировать производство в условиях нестабильной генерации и обеспечивать подачу энергии в часы отсутствия солнца.

Аккумуляторный парк емкостью 200 000 киловатт-часов способен хранить объем электроэнергии, достаточный для покрытия среднесуточного потребления примерно 18 000 домохозяйств. Такая емкость сглаживает колебания в выработке электроэнергии и способствует повышению стабильности энергосистемы.

Полный объем работ по проекту — включая установку аккумуляторов, электрическую интеграцию с солнечным парком и сетью, а также создание сопутствующей инфраструктуры — был выполнен компанией European Energy. Строительство заняло всего семь месяцев.