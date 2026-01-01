Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Людей большинства стран мира можно разделить на две группы: кошатников и собачников. На инфографике показано, в каких странах больше жителей предпочитает кошек, а в каких — собак.

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы / © unimaps.world

Кошки и собаки — одни из наиболее популярных домашних животных в странах Европы. Например, в России, по данным ВЦИОМ, кошки проживают в каждой второй семье (52%), а собаки — в каждой третьей (36%).

По данным Европейской федерации производителей кормов для домашних животных, в некоторых странах одинаково любят собак и кошек. Такая тенденция наблюдается в Болгарии, Румынии и Финляндии.

Любопытно, что кошкам чаще отдают предпочтение более северные страны. Так, любители кошек живут в Швеции и Норвегии. Также кошатниками оказались жители Франции и Германии.

Собаки особой популярностью пользуются в Южной и Восточной Европе. Большая часть жителей Испании, Португалии и Греции оказались собачниками.