Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Спустя 20 лет реконструкции в Египте открылась для посетителей гробница Аменхотепа III
В Египете открыли для посетителей гробницу фараона Аменхотепа III. Ее ремонтировали более двадцати лет.
Аменхотепа III правил Древним Египтом в период между 1390 и 1350 годами до нашей эры. Его гробница расположена на западной стороне знаменитой Долины царей. Захоронение обнаружили в 1799 году, но его содержимое разграбили. Похищен оказался, в том числе саркофаг.
Как сообщает Associated Press, в течение последних двадцати лет гробницу реставрировали. Проектом, состоящим из трех этапов, руководила команда специалистов из Японии. Генеральный секретарь Верховного совета Египта по делам древностей рассказал, что реставраторы восстанавливали также настенные росписи с изображениями фараона и его жены.
Гробница начинается с наклонного коридора, который уходит вниз под Долину Царей. Его длина — 36 метров, а глубина — 14 метров. Внутри находятся главная погребальная камера фараона, а также его жен — цариц Тии и Ситамун.
На росписях гробницы изображен Аменхотеп III в окружении древнеегипетских богов, а в погребальной камере видны фрагменты из «Книги мертвых» — собрание заклинаний, направляющих мертвых через подземный мир в Древнем Египте.
Гробницу открыли менее чем за месяц до официального открытия «Большого Египетского музея» возле пирамид Гизы. Оно запланировано на 1 ноября.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
В современном мире у каждого из нас в кармане находится мощный компьютер, подключенный к глобальной сети. Но вместе с невиданными возможностями он принес и новые угрозы, которые стали настолько изощренными, что атакуют уже не устройства, а наше сознание. Почему даже образованные и осторожные люди порой попадаются на крючок фишинговых атак? Ответ на этот вопрос лежит в области работы нашего собственного мозга. Об этом рассказала Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Аллегория бессмертия
Итоги года: 10 самых популярных материалов
Курс на Марс: как NASA готовится к самому главному космическому путешествию
Живые ископаемые
С точки зрения науки: любовь без ответа
Загадка кембрийского взрыва
Откуда приходят самые загадочные радиосигналы Вселенной?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии