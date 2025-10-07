Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спустя 20 лет реконструкции в Египте открылась для посетителей гробница Аменхотепа III

В Египете открыли для посетителей гробницу фараона Аменхотепа III. Ее ремонтировали более двадцати лет.

Посетители смотрят на гробницу Аменхотепа III / © AP Photo, Amr Nabil

Аменхотепа III правил Древним Египтом в период между 1390 и 1350 годами до нашей эры. Его гробница расположена на западной стороне знаменитой Долины царей. Захоронение обнаружили в 1799 году, но его содержимое разграбили. Похищен оказался, в том числе саркофаг.

Как сообщает Associated Press, в течение последних двадцати лет гробницу реставрировали. Проектом, состоящим из трех этапов, руководила команда специалистов из Японии. Генеральный секретарь Верховного совета Египта по делам древностей рассказал, что реставраторы восстанавливали также настенные росписи с изображениями фараона и его жены.

Посетители смотрят на гробницу Аменхотепа III / © AP Photo, Amr Nabil

Гробница начинается с наклонного коридора, который уходит вниз под Долину Царей. Его длина — 36 метров, а глубина — 14 метров. Внутри находятся главная погребальная камера фараона, а также его жен — цариц Тии и Ситамун.

На росписях гробницы изображен Аменхотеп III в окружении древнеегипетских богов, а в погребальной камере видны фрагменты из «Книги мертвых» — собрание заклинаний, направляющих мертвых через подземный мир в Древнем Египте.

Посетители смотрят на гробницу Аменхотепа III / © AP Photo, Amr Nabil

Гробницу открыли менее чем за месяц до официального открытия «Большого Египетского музея» возле пирамид Гизы. Оно запланировано на 1 ноября.