Марсоход Perseverance сделал первые снимки нового межзвездного объекта
Специалисты NASA опубликовали первые изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS, которые сделала навигационная камера марсохода Perseverance 4 октября 2025 года. В момент съемки комета находилась на расстоянии около 38 миллионов километров от планеты.
На фотографии сразу обратил внимание астрофизик из Гарварда Ави Леб. Он отметил, что угловое разрешение камеры (примерно 0,33 миллирадиана или 68 угловых секунд на пиксель) при расстоянии до объекта соответствует ширине около 12 500 километров, что означает, что наблюдаемая полоса имеет проекционную длину примерно 50 000 километров.
Поскольку независимые наблюдения ограничивают диаметр 3I/ATLAS максимум примерно 46 километрами, Леб сделал вывод, что полоса стала артефактом, возникшим из-за сложения множества коротких экспозиций, сделанных на протяжении около десяти минут, в течение которых объект перемещался относительно Марса.
За одну экспозицию длительностью 3,28 секунды объект сместился бы лишь на примерно на 300 километров — значительно меньше масштаба полосы; однако при объединении множества таких кадров и их выравнивании яркость и вытянутость изображения усиливаются.
Таким образом, полоса не отражает реальной вытянутой структуры объекта, а стала результатом его движения при интеграции снимков; на отдельных кадрах 3I/ATLAS выглядел бы как компактное световое пятно.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
