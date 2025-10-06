  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
6 октября, 07:17
Рейтинг: +698
Посты: 2141

Маск впервые показал, как робот Optimus осваивает боевые искусства

Компания Tesla продемонстрировала очередной этап развития своего человекоподобного робота Optimus — теперь он учится боевым искусствам. Новый ролик, опубликованный Илоном Маском, показывает, как робот отрабатывает элементы кунг-фу под руководством наставника — мастера Шифу.

Сообщество
# Optimus
# Tesla
# видео
# Роботы
# технологии
Optimus осваивает боевые искусства / © Elon Musk 
Optimus осваивает боевые искусства / © Elon Musk 

На видео, опубликованном в соцсети Х, Optimus выполняет связку движений, повторяя за инструктором с удивительной плавностью и точностью. Робот реагирует на сигналы учителя почти синхронно, демонстрируя высокий уровень координации и точного контроля движений — пожалуй, одно из самых впечатляющих достижений проекта на данный момент.

© Elon Musk 

Optimus остается одним из ключевых направлений Tesla. Маск не раз заявлял, что видит в нем «самый значимый продукт всех времен» и потенциал главного источника стоимости компании.

В последние месяцы Tesla активно совершенствует как программную часть, связанную с искусственным интеллектом (ИИ). Цель компании — достичь годового объема производства в миллион единиц к 2030 году, при этом в текущем году планируется собрать около 5000 роботов.

По словам Маска, в будущем Optimus может составлять до 80% рыночной стоимости Tesla.

