Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск впервые показал, как робот Optimus осваивает боевые искусства

Компания Tesla продемонстрировала очередной этап развития своего человекоподобного робота Optimus — теперь он учится боевым искусствам. Новый ролик, опубликованный Илоном Маском, показывает, как робот отрабатывает элементы кунг-фу под руководством наставника — мастера Шифу.

Optimus осваивает боевые искусства / © Elon Musk

На видео, опубликованном в соцсети Х, Optimus выполняет связку движений, повторяя за инструктором с удивительной плавностью и точностью. Робот реагирует на сигналы учителя почти синхронно, демонстрируя высокий уровень координации и точного контроля движений — пожалуй, одно из самых впечатляющих достижений проекта на данный момент.

© Elon Musk

Optimus остается одним из ключевых направлений Tesla. Маск не раз заявлял, что видит в нем «самый значимый продукт всех времен» и потенциал главного источника стоимости компании.

В последние месяцы Tesla активно совершенствует как программную часть, связанную с искусственным интеллектом (ИИ). Цель компании — достичь годового объема производства в миллион единиц к 2030 году, при этом в текущем году планируется собрать около 5000 роботов.

По словам Маска, в будущем Optimus может составлять до 80% рыночной стоимости Tesla.