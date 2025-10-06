Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Маск впервые показал, как робот Optimus осваивает боевые искусства
Компания Tesla продемонстрировала очередной этап развития своего человекоподобного робота Optimus — теперь он учится боевым искусствам. Новый ролик, опубликованный Илоном Маском, показывает, как робот отрабатывает элементы кунг-фу под руководством наставника — мастера Шифу.
На видео, опубликованном в соцсети Х, Optimus выполняет связку движений, повторяя за инструктором с удивительной плавностью и точностью. Робот реагирует на сигналы учителя почти синхронно, демонстрируя высокий уровень координации и точного контроля движений — пожалуй, одно из самых впечатляющих достижений проекта на данный момент.
Optimus остается одним из ключевых направлений Tesla. Маск не раз заявлял, что видит в нем «самый значимый продукт всех времен» и потенциал главного источника стоимости компании.
В последние месяцы Tesla активно совершенствует как программную часть, связанную с искусственным интеллектом (ИИ). Цель компании — достичь годового объема производства в миллион единиц к 2030 году, при этом в текущем году планируется собрать около 5000 роботов.
По словам Маска, в будущем Optimus может составлять до 80% рыночной стоимости Tesla.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 самых красивых явлений природы
Как искусственный интеллект спасет отечественное ЖКХ
«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
Тигран Великий: взлет и падение империи между двух морей
Хорошо ли Вы знакомы с географией Древнего мира? Тест
Карабах: почему война была неизбежна, кому она выгодна и чем закончится?
Кто убил тысячи каспийских нерп?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии