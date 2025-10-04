  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 октября, 17:27
Рейтинг: +71
Посты: 180

Неисправные дверные ручки Tesla Cybertruck, предположительно, стали причиной смерти 19-летней девушки

В США из-за неисправности дверных ручек Tesla Cybertruck погибла 19-летняя Криста Цукахара. Она не смогла выбраться из автомобиля.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# аварии
# автомобили
# США
# технологии
# электрокары
Tesla Cybertruck / © Mr.choppers, Wikipedia
Tesla Cybertruck / © Mr.choppers, Wikipedia

Как сообщает The New York Times, в ноябре 2024 года водитель Cybertruck врезался в дерево в Пьемонте в штате Калифорния. Помимо Цукахары в аварии погиб 19-летний водитель Сорен Диксон и один из пассажиров, 20-летний Джек Нельсон.

Семья Цукахары подала в суд Калифорнии иск против Tesla. Они утверждают, что «чрезвычайно опасная» конструкция дверной ручки Cybertruck заперла девушку внутри горящего автомобиля.

В иске отмечается, что девушка пережила аварию и получила «легкие травмы», находясь на заднем пассажирском сиденье. Согласно документу, Cybertruck загорелся «по неизвестной причине», а его электронная система дверей вышла из строя из-за потери мощности.

Семья девушки утверждает, что она не смогла выбраться из горящего автомобиля и умерла от отравления дымом и ожогов. Аналогичный иск в суд подали родственники Нельсона. Они утверждают, что молодой человек не смог выбраться из автомобиля и умер, отравившись дымом. Еще один пассажир в аварии выжил.

Опасения из-за дверных ручек Tesla усилились в последние месяцы. По данным Bloomberg, машины несколько раз теряли питание и запирали пассажиров внутри. Управление безопасности дорожного движения США начало расследование. 

По словам главного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена, компания разрабатывает кнопку, совмещающую электронное и ручное управление. В экстренных ситуациях пассажирам будет легче выбраться.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Окт
1000
Земля — тыква или дыня? О первом эллипсоиде и злоключениях градусной экспедиции
Medio Modo
Москва
Конференция
05 Окт
Бесплатно
Третий международный конгресс CRISPR-2025
Российско-армянский университет
Ереван
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Чума в Средние века: как болезнь захватила мир
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Наука в своей тарелке
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Не-летальная технология безопасности при встречах с белыми медведями
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Окт
Бесплатно
От Prototaxites до мухомора: эволюционные скитания грибов
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
07 Окт
Бесплатно
Мир книги, изменившей мир
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Незабытые страницы военной славы России. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Основы военной генеалогии. Как восстановить боевой путь предка в Великой отечественной войне
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 октября, 12:40
Александр Березин

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная гонка
# США
3 октября, 12:20
Игорь Байдов

Удар по астероиду Диморфу изменил его орбиту дважды вопреки ожиданиям ученых

Миссия NASA DART завершилась не так, как планировали ученые, показав, насколько сложными могут быть последствия космического столкновения. Удар по астероиду Диморфу прошел успешно, но его орбита продолжала меняться еще месяц, хотя астрономы ожидали иного. Загадку пытались разгадать исследователи из Франции.

Астрономия
# DART
# NASA
# астероиды
# Дидим
# Диморф
3 октября, 08:13
Адель Романова

В венерианских облаках нашли огромное количество воды

Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
1 октября, 13:49
ФизТех

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.

ФизТех
# антинейтрино
# вселенная
# нейтрино
# параллельные вселенные
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

    4 октября, 14:06

  2. Физики разработали молекулярные кубиты, работающие на частотах мобильной связи

    4 октября, 12:31

  3. Морские биологи оценили рекордные энергопотребности детенышей горбатых китов

    4 октября, 11:21

  4. В атмосфере коричневого карлика впервые нашли фосфин

    4 октября, 09:31
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Алексей Филиппов
3 минуты назад
Валерий, люди жили без машин, сотовой связи, стоматологов, самолётов и т.д. Ничего не умирали, было чем позаниматься. Только зачем отказываться от

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Руслан Ангел
53 минуты назад
SEINTBEL, если интересно попроси детализацию твоего порта за месц у провайдера с Zabbix или аналогов. Очень удивишься..

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Руслан Ангел
55 минут назад
SEINTBEL, ахаххаха, кринж это не понимая ничего в строительстве сетей утверждать что нужно не менее 250. Работаю NOC инженером, и вижу реальное

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Ардатур
1 час назад
Андрей, ты про мобилку или за домашний? Нихрена не понятно.

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Руслан Ангел
1 час назад
PERESMECHNIK, а причем тут "окраина", там много кого нет..

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Ардатур
1 час назад
Сергей, в вк позвонить капец как сложно? Или в одноклассниках? И вопрос, разве скайп блокнули, а то я что-то пропустил наверн...

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Руслан Ангел
1 час назад
Плачу 700 руб за 700 Мбит, Билайн СПб.

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Ардатур
1 час назад
Aleksei, ну так то про роуминг зря писанул, я с Оренбурга другу звоню во Владик так же без роуминга, и что, мне теперь это тут отписать, так как

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Андрей Жаворонков
1 час назад
Александр, Александр, неуважаемый, у тебя родственники по всей стране, судя по всему разбросаны, ну пусть дальше тебе рассказывают, как хорошо там с

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Валерий Горбатков
1 час назад
Алексей, я жил в СССР и как то не умирал от отсутствия интернета. (Не деградировал, тыкая тикток).Найдется много других занятий.

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

2 часа назад
Треть Германии покрыта парками. Без подлеска и чуть ли не ровной травой. В таких лесах хищники сожрут все что крупнее зайца. Поскольку негде

Фотографии, показывающие восстановление природы: объявлены победители Rewilding Europe Award 2025 

Иван Колупаев
2 часа назад
Никита, ну хотя бы намекните как бесплатные видеозвонки в вацапе связаны с "люди гибнут"? 🙄 Еще можно понять как защиту от мошенников хотя те

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, Чехов не Жириновский и говорил он совсем про другое

США впервые со времен Холодной войны вернулись к идее мобильных пусковых установок для ядерных ракет

Роман
3 часа назад
Странно. 1) Тут не цена интернета, а цена скорости показана. 2) Где в России можно купить 100 Мбит за 160₽??

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Александр Емельянов
3 часа назад
Александр, у меня в центре города в алтайском крае нихрена не добиться подключения ни к йоте, ни к билайну. Но что ироничнее, у подруги билайн как

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Руслан Гриценко
3 часа назад
Чет бастро Китай выдает новые технологии наверно вождь отдал недавно Советские разработки Китай внедрил их в жизнь мы то сами не можем

Китай создал первый в мире туннелепроходческий щит с регулируемым диаметром

Сергей Механик
3 часа назад
Чехов не просто говорил: «Если ружьё висит на стене в первом акте, оно должно выстрелить в третьем», он также говорил: «Если ружьё не выстрелит, не

США впервые со времен Холодной войны вернулись к идее мобильных пусковых установок для ядерных ракет

Rimi Rozas
3 часа назад
Никита, думаю воцап на это не как не влияет, а скорее чьи-то личные интересы. Так что кончайте защищать тех кому плевать на вас. Иначе стоило бы

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Rimi Rozas
3 часа назад
SEINTBEL, смыла в такой скорости нету большинсво серверов просто не дадут вам ее. И покупать тариф выше 100 мб не совсем разумно. Ну только если в цене

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Rimi Rozas
3 часа назад
Никита, притом что другого у меня нет. А только 4g. А да есть ещё adsl. Рассказать что это :)

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно