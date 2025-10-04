Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Неисправные дверные ручки Tesla Cybertruck, предположительно, стали причиной смерти 19-летней девушки

В США из-за неисправности дверных ручек Tesla Cybertruck погибла 19-летняя Криста Цукахара. Она не смогла выбраться из автомобиля.

Tesla Cybertruck / © Mr.choppers, Wikipedia

Как сообщает The New York Times, в ноябре 2024 года водитель Cybertruck врезался в дерево в Пьемонте в штате Калифорния. Помимо Цукахары в аварии погиб 19-летний водитель Сорен Диксон и один из пассажиров, 20-летний Джек Нельсон.

Семья Цукахары подала в суд Калифорнии иск против Tesla. Они утверждают, что «чрезвычайно опасная» конструкция дверной ручки Cybertruck заперла девушку внутри горящего автомобиля.

В иске отмечается, что девушка пережила аварию и получила «легкие травмы», находясь на заднем пассажирском сиденье. Согласно документу, Cybertruck загорелся «по неизвестной причине», а его электронная система дверей вышла из строя из-за потери мощности.

Семья девушки утверждает, что она не смогла выбраться из горящего автомобиля и умерла от отравления дымом и ожогов. Аналогичный иск в суд подали родственники Нельсона. Они утверждают, что молодой человек не смог выбраться из автомобиля и умер, отравившись дымом. Еще один пассажир в аварии выжил.

Опасения из-за дверных ручек Tesla усилились в последние месяцы. По данным Bloomberg, машины несколько раз теряли питание и запирали пассажиров внутри. Управление безопасности дорожного движения США начало расследование.

По словам главного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена, компания разрабатывает кнопку, совмещающую электронное и ручное управление. В экстренных ситуациях пассажирам будет легче выбраться.