Китай испытал крупнейшую в мире воздушную ветроустановку

Китайская компания Beijing SAWES Energy Technology при участии научных институтов КНР осуществила первый полет уникальной ветряной установки S1500, поднявшейся в небо над городом Хами (Синьцзян) на северо-западе страны.

Воздушная ветроустановка S1500 / © China Science

Новый аппарат представляет собой настоящий энергетический аэростат. Его габариты впечатляют — 60 х 40 х 40 метров, конструкция сочетает наполненный газом баллон и огромное кольцевое крыло, превращающее установку в огромный воздухопровод.

Внутри корпуса расположены 12 турбогенераторов по 100 киловатт каждый (в сумме — 1,2 мегаватт). Поток ветра захватывается кольцом, ускоряется и направляется внутрь, где вращает несколько турбин. Электроэнергия поступает на землю по силовому тросу-кабелю, соединяющему аэростат с наземной станцией.

© Sharing Travel

Испытания проводились в пустыне: комплекс проверили на устойчивость к сильному ветру, на избыточное давление и многократные запуски. Новая установка рассчитана на работу на высотах до 1500 метров, где ветер стабильнее и быстрее, чем на уровне традиционных мачт (около 200 метров).

Летающие ветроустановки могут стать автономными «энергетическими маяками» для удаленных поселений, обсерваторий или полевых экспедиций.