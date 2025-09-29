Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай испытал крупнейшую в мире воздушную ветроустановку
Китайская компания Beijing SAWES Energy Technology при участии научных институтов КНР осуществила первый полет уникальной ветряной установки S1500, поднявшейся в небо над городом Хами (Синьцзян) на северо-западе страны.
Новый аппарат представляет собой настоящий энергетический аэростат. Его габариты впечатляют — 60 х 40 х 40 метров, конструкция сочетает наполненный газом баллон и огромное кольцевое крыло, превращающее установку в огромный воздухопровод.
Внутри корпуса расположены 12 турбогенераторов по 100 киловатт каждый (в сумме — 1,2 мегаватт). Поток ветра захватывается кольцом, ускоряется и направляется внутрь, где вращает несколько турбин. Электроэнергия поступает на землю по силовому тросу-кабелю, соединяющему аэростат с наземной станцией.
Испытания проводились в пустыне: комплекс проверили на устойчивость к сильному ветру, на избыточное давление и многократные запуски. Новая установка рассчитана на работу на высотах до 1500 метров, где ветер стабильнее и быстрее, чем на уровне традиционных мачт (около 200 метров).
Летающие ветроустановки могут стать автономными «энергетическими маяками» для удаленных поселений, обсерваторий или полевых экспедиций.
