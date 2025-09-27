Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Deutsche Bank: Пузырь ИИ — единственное, что удерживает экономику США от рецессии

Пузырь, возникший вокруг искусственного интеллекта, удерживает экономику США от рецессии. Он может вскоре лопнуть.

Кадр из фильма «Она»

Как сообщает Fortune, аналитики Deutsche Bank предупредили своих клиентов, что расходы на искусственный интеллект не смогут расти «параболически».По словам аналитика банка Джорджа Саравелоса, экономика США была близка к рецессии, если бы технологические гиганты не тратили средства на строительство новых дата-центров для искусственного интеллекта.

Компания Nvidia недавно сообщила о намерениях вложить в OpenAI 100 миллиардов долларов для создания дополнительных 10 гигаватт вычислительных мощностей. Саравелос называет компанию ключевым поставщиком оборудования для инвестиционного цикла искусственного интеллекта. По мнению аналитика, NVIDIA сейчас несет на себе бремя экономического роста США.

Хотя технологии искусственного интеллекта сейчас спасают американскую экономику, Саравелос уверен, что такой темп роста нельзя удержать, если расходы не будут увеличиваться по нарастающей. Для сохранения роста капитальные расходы должны оставаться «параболическими». По мнению аналитика, это маловероятно.

По оценкам Deutsche Bank, значительный рост связан со строительством объектов, но сами технологии искусственного интеллекта и услуги заметного вклада в ВВП пока не внесли. Примерно половина рыночных прибылей S&P 500 пришлась на акции, связанные с технологическим сектором.

Аналитики консалтинговой компании Bain & Co считают, что при сохранении нынешних расходов, искусственный интеллект в будущем, вероятно, не сможет приносить достаточно доходов для финансирования новых проектов развития. Чтобы удовлетворить ожидаемый спрос на ИИ-услуги к 2030 году, потребуется годовая выручка в размере двух триллионов долларов. Для поддержания таких темпов глобальным рынкам не хватает 800 миллиардов долларов.