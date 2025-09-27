Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Deutsche Bank: Пузырь ИИ — единственное, что удерживает экономику США от рецессии
Пузырь, возникший вокруг искусственного интеллекта, удерживает экономику США от рецессии. Он может вскоре лопнуть.
Как сообщает Fortune, аналитики Deutsche Bank предупредили своих клиентов, что расходы на искусственный интеллект не смогут расти «параболически».По словам аналитика банка Джорджа Саравелоса, экономика США была близка к рецессии, если бы технологические гиганты не тратили средства на строительство новых дата-центров для искусственного интеллекта.
Компания Nvidia недавно сообщила о намерениях вложить в OpenAI 100 миллиардов долларов для создания дополнительных 10 гигаватт вычислительных мощностей. Саравелос называет компанию ключевым поставщиком оборудования для инвестиционного цикла искусственного интеллекта. По мнению аналитика, NVIDIA сейчас несет на себе бремя экономического роста США.
Хотя технологии искусственного интеллекта сейчас спасают американскую экономику, Саравелос уверен, что такой темп роста нельзя удержать, если расходы не будут увеличиваться по нарастающей. Для сохранения роста капитальные расходы должны оставаться «параболическими». По мнению аналитика, это маловероятно.
По оценкам Deutsche Bank, значительный рост связан со строительством объектов, но сами технологии искусственного интеллекта и услуги заметного вклада в ВВП пока не внесли. Примерно половина рыночных прибылей S&P 500 пришлась на акции, связанные с технологическим сектором.
Аналитики консалтинговой компании Bain & Co считают, что при сохранении нынешних расходов, искусственный интеллект в будущем, вероятно, не сможет приносить достаточно доходов для финансирования новых проектов развития. Чтобы удовлетворить ожидаемый спрос на ИИ-услуги к 2030 году, потребуется годовая выручка в размере двух триллионов долларов. Для поддержания таких темпов глобальным рынкам не хватает 800 миллиардов долларов.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
