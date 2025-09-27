Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стало известно, когда начнутся съемки фильма «Грань будущего 2»

Больше десяти лет зрители ждали продолжения научно-фантастического боевика «Грань будущего». Судя по всему, его съемки могут начаться в 2026 году.

Том Круз и Эмили Блант в фильме «Грань будущего» / © Warner Bros. Pictures

По данным Production Weekly, «Грань будущего 2» появилась в производственном графике кинокомпании Warner Bros. Начало производства фильма запланировали на конец 2026 года.

Режиссером сиквела, как и первой части, выступит Даг Лайман. Неизменными останутся и исполнители главных ролей — Том Круз и Эмили Блант.

Главным препятствием к работе над продолжением был насыщенный график Тома Круза. Если съемки фильма все-таки начнутся, он может выйти в прокат уже в 2028 году.

«Грань будущего» не показала очень большого успеха в прокате. Кинолента собрала 370 миллионов долларов при бюджете около 180 миллионов. Однако со временем фильм полюбился критикам и зрителям.