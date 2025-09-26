Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый трейлер третьего сезона антологии «Звездные войны: Видения»

Сцена из трейлера третьего сезона «Звездных войнх: Видения» / © Disney+

Трейлер опубликован на английском и японском языках. «Видения» — отмеченный наградами мультсериал-антология, посвященный вселенной «Звездных войн» через культурную призму японского аниме. Сборник состоит из девяти короткометражек.

Серия «Звездные войны: Видения» состоит из самостоятельных историй, которые не являются каноном основной вселенной. Создателям предоставили простор для экспериментов с сюжетом и визуалом. Над фильмами работают японские анимационные студии, такие как Kamikaze Douga, Production I.G, Trigger, Polygon Pictures и другие.

Вместе с новым трейлером на официальном сайте «Звездных войн» также представили актеров озвучки английской и японской версий. Также появились краткие описания каждого отдельного эпизода. Из девяти короткометражек три — продолжение историй, ранее показанных в первом сезоне.

Третий сезон анонсировали в 2024 году. Его покажет канал Disney+. Премьера запланирована на 29 октября. Все короткометражные фильмы будут сразу доступны к просмотру.