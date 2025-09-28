Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: страны, население которых сокращается быстрее всего
Рост населения традиционно считался признаком процветания, но сегодня в мире все заметнее другая тенденция — убыль.
По данным Всемирного банка, к 2024 году уже 42 страны и территории столкнулись с сокращением численности населения, причем в некоторых из них темпы падения гораздо выше, чем в других. Несмотря на это, мировое население в целом все еще растет — в среднем на 1% в год.
Наибольшее количество стран с убылью населения приходится на Восточную Европу. Самые резкие потери населения фиксируются в Косово, Молдове и Северной Македонии.
Ключевая причина — эмиграция, массовый отток людей за границу. В последние десятилетия восточноевропейские страны сталкиваются с высокими показателями эмиграции из-за разрыва в уровне зарплат по сравнению с Западной Европой, а также благодаря интеграции в ЕС, которая упростила легальную мобильность рабочей силы.
Интересно, что к числу стран с сокращающимся населением присоединились и такие крупные экономики, как Германия, Япония, Китай и Италия. Хотя темпы убыли в них пока невелики, масштаб их экономик делает демографический сдвиг фактором глобального значения.
Правительства предпринимают шаги для повышения рождаемости, но пока рано оценивать их эффективность.
- В Японии создано новое ведомство — Агентство по делам детей и семей, которое курирует вопросы детского благополучия и доступности дошкольного образования.
- В Китае введена национальная субсидия в размере 3600 юаней (более 42 тысяч рублей по текущему курсу) в год на каждого ребенка младше трех лет.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
В интернете часто пишут, что зумеры увольняются настолько внезапно, что могут пойти на обед и не вернуться. Некоторые работодатели относятся к этому поколению скептически, поэтому предпочитают нанимать миллениалов, считая, что те выбирают стабильность и менее подвержены стрессам. Статистика показывает, что только 32% молодых соискателей не станут работать в компании, если их не устраивает психологическая атмосфера, даже если там хороший заработок. Эксперты ПНИПУ рассказали: миф или реальность, что миллениалы более работоспособны.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
