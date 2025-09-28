Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: страны, население которых сокращается быстрее всего

Рост населения традиционно считался признаком процветания, но сегодня в мире все заметнее другая тенденция — убыль.

Топ стран с самым быстрым сокращением населения / © Visualcapitalist

По данным Всемирного банка, к 2024 году уже 42 страны и территории столкнулись с сокращением численности населения, причем в некоторых из них темпы падения гораздо выше, чем в других. Несмотря на это, мировое население в целом все еще растет — в среднем на 1% в год.

Наибольшее количество стран с убылью населения приходится на Восточную Европу. Самые резкие потери населения фиксируются в Косово, Молдове и Северной Македонии.

Ключевая причина — эмиграция, массовый отток людей за границу. В последние десятилетия восточноевропейские страны сталкиваются с высокими показателями эмиграции из-за разрыва в уровне зарплат по сравнению с Западной Европой, а также благодаря интеграции в ЕС, которая упростила легальную мобильность рабочей силы.

Интересно, что к числу стран с сокращающимся населением присоединились и такие крупные экономики, как Германия, Япония, Китай и Италия. Хотя темпы убыли в них пока невелики, масштаб их экономик делает демографический сдвиг фактором глобального значения.

Правительства предпринимают шаги для повышения рождаемости, но пока рано оценивать их эффективность.

В Японии создано новое ведомство — Агентство по делам детей и семей, которое курирует вопросы детского благополучия и доступности дошкольного образования.

В Китае введена национальная субсидия в размере 3600 юаней (более 42 тысяч рублей по текущему курсу) в год на каждого ребенка младше трех лет.