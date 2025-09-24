Дикая природа Южной Африки: лучшие работы местных фотографов

Южная Африка — территория захватывающих дух пейзажей и невероятного биоразнообразия, что делает ее идеальным местом для фотографов дикой природы. Ниже представлены лучшие снимки 10 самых талантливых фотографах дикой природы ЮАР по версии портала 121clicks, посвятивших свою жизнь тому, чтобы рассказывать историю дикой природы Африки через свои потрясающие снимки.

Лев / © David Yarrow

От засушливых пустынь Кару до пышных саванн Национального парка Крюгера — разнообразные экосистемы стали домом для некоторых из самых знаковых и неуловимых животных мира. Чтобы запечатлеть этих величественных созданий в их естественной среде обитания, требуются не только глубокое понимание поведения животных и технические навыки, но и огромное терпение и уважение к природе.

Гепарды / © Greg du Toit

Львица / © Adam Rabinowitz

Царь зверей / © Ross Couper

Лев / © Peter Forsyth

Сиреневогрудая сизоворонка / © Ruan Minnaar

Зебры / © Klaus Tiedge

Африканский слон / © Heinrich van den Berg

Лев / © Hannes Lochner

Африканский дикий кот / © Charl Senekal