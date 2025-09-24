Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Дикая природа Южной Африки: лучшие работы местных фотографов
Южная Африка — территория захватывающих дух пейзажей и невероятного биоразнообразия, что делает ее идеальным местом для фотографов дикой природы. Ниже представлены лучшие снимки 10 самых талантливых фотографах дикой природы ЮАР по версии портала 121clicks, посвятивших свою жизнь тому, чтобы рассказывать историю дикой природы Африки через свои потрясающие снимки.
От засушливых пустынь Кару до пышных саванн Национального парка Крюгера — разнообразные экосистемы стали домом для некоторых из самых знаковых и неуловимых животных мира. Чтобы запечатлеть этих величественных созданий в их естественной среде обитания, требуются не только глубокое понимание поведения животных и технические навыки, но и огромное терпение и уважение к природе.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как устроен основной боевой танк
Астроинженерия: как заставить звезды пульсировать цитатами Шекспира
Весь состав атомного ледокольного флота России и СССР показали в одной инфографике
«Росатом» обещает Африке атомную революцию — но готова ли к ней Африка?
«Вакуумная» революция Илона Маска
От тестирования космической электроники до лечения рака: ренессанс старого ускорителя
Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии