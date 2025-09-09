Уведомления
О мероприятии
С 1 по 3 октября в Менделеевском университете пройдет второй научно-производственный Форум «Полимерум» — центральная площадка для честного и предметного разговора о будущем полимерной отрасли. В рамках Форума наука, промышленность и государство объединят свои идеи, опыт и ресурсы для решения задач по укреплению технологического суверенитета страны.
Участники Форума смогут напрямую обсудить вызовы и перспективы отрасли, обменяться лучшими практиками, найти партнеров и запустить совместные проекты. Это ускорит внедрение новых технологий в производство, повысит эффективность химической промышленности, и поможет создать фундамент для устойчивого развития отрасли.
В деловой программе — пленарное заседание, доклады и публичные дискуссии с участием представителей Минпромторга России, Пеноплэкса, СИБУРа, X5, HeadHunter, Группы компаний «Титан», Группы ПОЛИПЛАСТИК, РХТУ, КБГУ, КФУ и других ведущих промышленных предприятий, университетов и научных центров страны.
Среди ключевых сессий:
- «Полимерная промышленность России: задачи, вызовы, точки роста»;
- «Точки коммуникации науки и производства»;
- «Обратный инжиниринг и его роль в технологическом суверенитете России»;
- «Путь от научной идеи к промышленной технологии»;
- «Конкурентоспособность полимерной отрасли в борьбе за новые кадры».
Для промышленности участие в Форуме позволит подобрать и внедрить технологии и разработки, способствующие решению актуальных производственных задач.
Для науки участие в Форуме — это шанс представить свои разработки, найти партнеров для внедрения, обсудить коммерциализацию исследований и привлечь инвестиции.
Миусская площадь, 9
