  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
22 сентября, 08:49
Рейтинг: +470
Посты: 735

Объявлены финалисты конкурса «Фотограф погоды 2025 года»

Британское королевское метеорологическое общество опубликовало снимки финалистов конкурса «Фотограф погоды 2025 года» (Standard Chartered Weather Photographer of the Year 2025). Сейчас на портале rmets.org стартовало публичное голосование. Оно продлится с 19 сентября по 16 октября 2025 года и определит победителя конкурса.

Сообщество
# климат
# погода
# природа
# фотографии
Двойная кольцевая радуга над озером Лугуху в китайской провинции Юньнань / © Geshuang Chen
Двойная кольцевая радуга над озером Лугуху в китайской провинции Юньнань / © Geshuang Chen
Пылевая буря в Техасе, США / ©  Jonah Lange
Пылевая буря в Техасе, США / ©  Jonah Lange
Солнце встает над рекой Гвда, Польша / ©  Krzysztof Tollas
Солнце встает над рекой Гвда, Польша / ©  Krzysztof Tollas
Туман в районе долины Хоуп в Пик-Дистрикте Великобритании / © Andy Gray
Туман в районе долины Хоуп в Пик-Дистрикте Великобритании / © Andy Gray
Непогода на побережье Норфолка в Англии / © Shaun Mills
Непогода на побережье Норфолка в Англии / © Shaun Mills
Лентикулярные облака над островом Аделейд, Антарктида / © Victor Cirstet
Лентикулярные облака над островом Аделейд, Антарктида / © Victor Cirstet
Молния в Барселоне / © Carlos Castillejo Balsera
Молния в Барселоне / © Carlos Castillejo Balsera
Перламутровые облака отражаются в воде на севере Швеции / © Matt Stuttard Parker
Перламутровые облака отражаются в воде на севере Швеции / © Matt Stuttard Parker
Шторм в Истборне, Великобритания / ©  Jadwiga Piasecka
Шторм в Истборне, Великобритания / ©  Jadwiga Piasecka
Восход солнца над озером Инле в Мьянме / © Aung Chan Thar
Восход солнца над озером Инле в Мьянме / © Aung Chan Thar
Перламутровые или полярные стратосферные облака над исследовательской станцией Ротера на острове Аделейд, Антарктида / © Victor Cirstet
Перламутровые или полярные стратосферные облака над исследовательской станцией Ротера на острове Аделейд, Антарктида / © Victor Cirstet
Облака и полярное сияние над горой Киркьюфедль, Исландия / © Yevhen Samuchenko
Облака и полярное сияние над горой Киркьюфедль, Исландия / © Yevhen Samuchenko
Шторм надвигается на Шанхай, Китай / © He Wei
Шторм надвигается на Шанхай, Китай / © He Wei
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Сен
Бесплатно
Может ли толковый словарь стать бестселлером?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Космические источники рентгеновского излучения: двойные звездные системы
Milmax Science
Казань
Лекция
23 Сен
600
Персидско-греческое противостояние: пропаганда и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Современные технологии выращивания клубники
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Русский язык в 2025 году: новые законы, новые словари, новые нормы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Иммунитет как инженерная проблема
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Сен
600
Раскопки в Хотылево — что нового?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
24 Сен
2700
Учение с увлечением: ХХI век
Прямая речь
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Средневековье в латах
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
22 сентября, 08:07
Адель Романова

Введенная Маском система коллективной борьбы с фейками оказалась эффективной

Недавнее исследование показало, что заметки системы community notes под сомнительными постами на платформе X (бывший Twitter) действительно снижают распространение дезинформации и помогают предотвращать введение множества людей в заблуждение.

Медиа
# дезинформация
# Илон Маск
# соцсети
# фейки
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
18 сентября, 12:05
Игорь Байдов

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.

Биология
# алкоголь
# спирт
# человек и животные
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# этанол
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Введенная Маском система коллективной борьбы с фейками оказалась эффективной

    22 сентября, 08:07

  2. ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

    21 сентября, 10:01

  3. Физики создали вращающиеся от света микрошестеренки

    20 сентября, 10:25

  4. Микробы использовали метеоритный кратер для быстрого размножения

    20 сентября, 10:10
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

СТАС МТР
2 минуты назад
Помните эти здания-трущобы из судьи Дреда?

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Igor Игорь
12 минут назад
Влад, приток у озера?

Самые длинные речные системы мира

Сергей Механик
51 минута назад
Однако "колония" это группа специально отобранных, но ещё не "человечество". 😏

Человечество сможет обосноваться на Марсе к 2055 году, заявил Маск

Сергей Механик
54 минуты назад
А Россия в Африку войдёт? 😳

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Jerome Klapka
1 час назад
Ничего что большинство станций США и Китая работают на российском сырье

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Jerome Klapka
1 час назад
Ничего что большинство станций США и Китая работают на российском сырье

Рейтинг стран по производству атомной энергии

оружейник weaponmaster
1 час назад
Dmitry, на других планетах нужны роботы вроде лунохода, марсохода, а не эти игрушки.

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Dmitry
1 час назад
Для исследования других планет

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Serhii Plis
2 часа назад
Мурат, я как раз тут в Германии строю солнечные станции . И до 2030 года надо ещё 300 тыс работников . Не хватает

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Влад Фаерман
2 часа назад
Вообще-то Селенга, это приток Байкала!

Самые длинные речные системы мира

Purma Purmov
2 часа назад
Валерий, любитель хрюканины, снимай кастрюлю ты не робот 🤣😂

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

shamanic Princess
2 часа назад
Мрачные какие то фото

Объявлены победители конкурса «Фотограф океана 2025 года»

Павел
2 часа назад
Тагиль, сними кастрюлю

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Павел
2 часа назад
Yury, пятое место это прекрасно, не все сразу. Да и нет у нас столько промышленности чтобы это потреблять. Соевым лишь бы поныть

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Валерий Музыра
2 часа назад
Александр, а реальные это где, прошу прощения? В паРаше? О-о-ох, не смешите мои тапки! Какие же вы, мордва, тупые.

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Сергей Механик
3 часа назад
Максим, слышал такую отмазку. 😉

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

антон гришков
3 часа назад
Gemballa, прикиньте Россию к Европе припаяли а украину нет, наверное хохлома ещё более диктаторское и коррумпированное государство, и на последок,

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Борис Заблоцкий
3 часа назад
Так много чудес в мире, если не изучать в школе физику и химию, в данном случае географию...

Самые длинные речные системы мира

Максим Конев
6 часов назад
Сергей, Очередная квантовая флуктуация.

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Garry Gym
6 часов назад
M., для неровных поверхностей скорей нужно насекомоподобное шасси. Со смещенным вниз центром тяжести, большим числом "ног"/манипуляторов и

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно