Объявлены победители фотопремии Natural Landscape Photography Awards 2025
Жюри ежегодной премии за лучшую фотографию природных ландшафтов (Natural Landscape Photography Awards) назвало победителей своего пятого конкурса. В этом году на конкурс поступило более 11 000 работ от более чем 1100 фотографов из 64 стран.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Под раскаленной поверхностью Венеры существуют подземные тоннели, пробитые лавой. К такому выводу пришла международная команда планетологов, изучившая архивные данные. Образования оказались огромными, ученые не ожидали увидеть ничего подобного.
Биологи ТюмГУ и Пакистана показали, что наночастицы оксида цинка эффективно повышают урожайность и качество плодовых культур (яблони, винограда, граната и других). Эти частицы укрепляют растения, помогая им противостоять неблагоприятным условиям за счет усиления защитной системы, активации антиоксидантов и улучшения обмена веществ.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома
«Роскосмос» раскритиковал корабль Илона Маска: что не так с этой критикой?
Что мы можем извлечь из «черного ящика»?
Гости из будущего: эсминцы и фрегаты
Россия vs Турция: чья боевая авиация сильней?
Космическую индустрию спасет «Феникс». Наверное…
Напечатанное будущее: как аддитивные технологии меняют подход к разработке
