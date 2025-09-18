Слушатели узнают о сущности аргументации и ее составляющих.

О мероприятии

Кандидат философских наук, доцент Сеченовского университета Екатерина Звонова расскажет о сущности аргументации, исследует ее составляющие — тезис, аргументы и форму. Обсудит правила, связанные с перечисленными частями, и то, как обеспечить их выполнение.

Слушатели проанализируют основные ошибки и уловки, встречающиеся в практике аргументации, и рассмотрят целесообразные реакции на них.

Теоретический материал будет проиллюстрирован множеством примеров из различных сфер жизни, а также литературы и кинематографа.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно