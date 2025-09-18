Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают о сущности аргументации и ее составляющих.
О мероприятии
Кандидат философских наук, доцент Сеченовского университета Екатерина Звонова расскажет о сущности аргументации, исследует ее составляющие — тезис, аргументы и форму. Обсудит правила, связанные с перечисленными частями, и то, как обеспечить их выполнение.
Слушатели проанализируют основные ошибки и уловки, встречающиеся в практике аргументации, и рассмотрят целесообразные реакции на них.
Теоретический материал будет проиллюстрирован множеством примеров из различных сфер жизни, а также литературы и кинематографа.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).
По данным ВОЗ, устойчивость возбудителей к лекарствам — одна из десяти глобальных угроз, вызывающая около пяти миллионов смертей в год. Инфекции передаются через контакт и зараженную среду, а эффективность антимикробных препаратов снижается из-за роста устойчивости. Особенно опасны грибковые инфекции, которые образуются на теле и могут поражать внутренние органы, угрожая жизни, особенно людям с низким иммунитетом. Ученые Пермского Политеха разработали противогрибковые соединения, в 16 раз более эффективные в сравнении с одним из популярных лекарственных средств.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Искусственный интеллект и будущее дизайна: что будет с дизайнерами к 2025 году?
Airbus пообещала авиалайнеры на водороде к 2035 году — но вряд ли выполнит намеченное. Какие самолеты на самом деле будут бороздить небеса будущего?
Семеро «жестоких вредителей» спасли морских рыб от уважаемого автора 250 научных работ
Тутанхамон: загадка гробницы
Голодный культ: как один таксист убил сотни людей словами… и палками
CES 2016: «болтливые» кроссовки и платья с «крыльями»
Это все биология! Хорошо ли вы ее знаете? Тест Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии