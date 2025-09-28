Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Прошли испытания новейшего лазерного комплекса разминирования

Испытания лазерного комплекса разминирования компании «Видеофон МВ» / © «Известия»

Как сообщает газета «Известия», установку разработала московская компания «Видеофон МВ». С расстояния около 50-100 метров лазерный луч наводят на цель. Луч, способный прожигать любой металл, поражает мины и снаряды.

Боезаряд, не имеющий взрывающего элемента, сразу сгорает. При наличии детонатора, снаряд взрывается на месте. Саперы в это время находятся на безопасном расстоянии, что помогает сохранить их жизни.

Во время испытаний лазерные лучи сожгли несколько боеприпасов. На прожиг металла каждого снаряда уходит от 20 до 50 секунд.

Испытания лазерного комплекса разминирования компании «Видеофон МВ» / © «Известия»

Представитель производителя пояснил, что лазер работает до четырех минут, а потом ему необходимо дать время, чтобы он охладился. В компании отметили, что прибор можно использовать для широкого круга задач, в том числе, для борьбы с дронами.