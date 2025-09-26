  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 сентября, 09:37
Рейтинг: +68
Посты: 157

Инфографика: Неравенство доходов по странам

Коэффициент Джини — один из основных показателей, используемых для определения неравенства доходов. На инфографике наглядно показано расслоение общества по странам мира.

Инфографика: Коэффициент Джини по странам мира / © World Population Review
Инфографика: Коэффициент Джини по странам мира / © World Population Review

Коэффициент Джини разработал итальянский статистик Коррадо Джини в 1912 году. Коэффициент колеблется от 0 до 1. Чем он ближе к единице, тем выше в стране уровень неравенства.

Коэффициент Джини — полезный инструмент для анализа богатства и его распределения внутри страны, но показатель нельзя использовать для определения уровня богатства страны в целом. Богатые и бедные страны могут иметь одинаковый коэффициент Джини.

Для создания карты были использованы данные Всемирного банка, но часть информации уже устарела. К примеру, по данным Всемирного банка, у России коэффициент Джини — 35,1. Однако, согласно докладу Росстата «Социально-экономическое положение России», в 2024 году коэффициент Джини составил 0,408. 

По данным Всемирного банка, страна с самым высоким уровнем неравенства доходов — Южная Африка. В ней коэффициент Джини достигает 0,63. Среди стран с самым высоким неравенством доходов оказались также Намибия (59,1) и Колумбия (54,8).

Европейские страны в среднем отличаются более высоким уровнем равенства доходов. По данным Всемирного Банка, в топ-10 стран с самыми низким уровнем неравенства попали семь стран Европы. В первую тройку стран с наиболее равным уровнем распределения богатства попали Словакия (24,1), Словения (24,3) и Беларусь (24,4).

