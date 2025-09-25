Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Джеймс Уэбб» запечатлел самую активную и массивную область звездообразования в Млечном Пути

Новые снимки, полученные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), раскрыли яркую «палитру» звезд в газопылевом облаке Стрелец B2 — самой активной и массивной области звездообразования в галактике Млечный Путь.

Газопылевое облако Стрелец B2 в среднем инфракрасном диапазоне / © NASA, ESA, CSA, STScI, A. Ginsburg (University of Florida), N. Budaiev (University of Florida), T. Yoo (University of Florida)

Стрелец B2 отвечает за половину всех новых звезд галактического центра Млечного Пути. Учитывая способность газопылевого облака активно порождать звезды, оно стало идеальным объектом для наблюдений камер ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) и среднего инфракрасного диапазона (MIRI) телескопа «Джеймс Уэбб». Благодаря выдающемуся разрешению и чувствительности JWST удалось запечатлеть газопылевое облако с беспрецедентной детализацией.

Газопылевое облако Стрелец B2 в ближнем инфракрасном диапазоне / © NASA, ESA, CSA, STScI, A. Ginsburg (University of Florida), N. Budaiev (University of Florida), T. Yoo (University of Florida)

Облако расположено всего в нескольких сотнях световых лет от Стрелец A* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

© HubbleWebbESA

Камера NIRCam позволяет заглянуть сквозь космический газ и пыль, которые скрывают большинство объектов от камер телескопа «Хаббл». Пробиваясь сквозь пыль вокруг новорожденных звезд и областей звездообразования, астрономы могут увидеть и узнать больше о процессе их формирования и роста.

Особый интерес представляет вопрос: почему, несмотря на относительно небольшие размеры, Стрелец B2 демонстрирует исключительно высокую активность звездообразования по сравнению с соседними областями галактического центра.

Иронично, что, возможно, самые интересные зоны на новых снимках телескопа «Джеймс Уэбб» — это самые темные участки. Пыль там настолько плотная, что даже чувствительные инструменты телескопа не могут заглянуть сквозь нее.