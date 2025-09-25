Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: Показатели заболеваемости раком во всем мире
Инфографика наглядно показывает уровень заболеваемости раком на 100 тысяч человек по странам мира за 2022 год. Данные стандартизированы по возрасту.
По данным World Cancer Research Fund, в 2022 году диагностировали почти 20 миллионов случаев рака: 10,3 миллиона случаев — у мужчин и 9,7 миллиона случаев — у женщин. Стандартизированный по возрасту показатель всех видов онкологических заболеваний составил 196,9 на 100 тысяч человек.
Лидером по уровню заболеваемости раком оказалась Австралия — 462,5 случая на 100 тысяч человек. Далее следует Новая Зеландия — 427,3 случая. Такой высокий показатель связан интенсивным ультрафиолетовым излучением, которое приводит к большему числу случаев рака кожи.
Среди стран Европы самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Дании — 374,7 случая на 100 тысяч человек. В общемировом рейтинге страна заняла третье место.
Далее следуют Соединенные Штаты Америки (367,0) и Норвегия (357,9). Среди стран с высоким уровнем заболеваемости раком оказались также Канада, Ирландия и Франция.
В России в 2022 году выявили 248 случаев на 100 тысяч человек. Среди полностью азиатских стран самый высокий уровень заболеваемости раком оказался в Японии, Южной Корее и Монголии.
В Африке уровень заболеваемости раком находится на достаточно низком уровне. Однако важно учитывать, что выявленные показатели заболеваемости зависят от различий в системах здравоохранения и стандартах диагностики.
