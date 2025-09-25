  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
25 сентября, 13:48
Рейтинг: +67
Посты: 153

Инфографика: Показатели заболеваемости раком во всем мире

Инфографика наглядно показывает уровень заболеваемости раком на 100 тысяч человек по странам мира за 2022 год. Данные стандартизированы по возрасту.

Инфографика: Показатели заболеваемости раком в Европе / © Visual Capitalist
Инфографика: Показатели заболеваемости раком в Европе / © Visual Capitalist

По данным World Cancer Research Fund, в 2022 году диагностировали почти 20 миллионов случаев рака: 10,3 миллиона случаев — у мужчин и 9,7 миллиона случаев — у женщин. Стандартизированный по возрасту показатель всех видов онкологических заболеваний составил 196,9 на 100 тысяч человек.

Инфографика: Показатели заболеваемости раком в Австралии / © Visual Capitalist
Инфографика: Показатели заболеваемости раком в Австралии / © Visual Capitalist

Лидером по уровню заболеваемости раком оказалась Австралия — 462,5 случая на 100 тысяч человек. Далее следует Новая Зеландия — 427,3 случая. Такой высокий показатель связан интенсивным ультрафиолетовым излучением, которое приводит к большему числу случаев рака кожи.

Среди стран Европы самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Дании — 374,7 случая на 100 тысяч человек. В общемировом рейтинге страна заняла третье место. 

Инфографика: Показатели заболеваемости раком в Северной и Южной Америках / © Visual Capitalist
Инфографика: Показатели заболеваемости раком в Северной и Южной Америках / © Visual Capitalist

Далее следуют Соединенные Штаты Америки (367,0) и Норвегия (357,9). Среди стран с высоким уровнем заболеваемости раком оказались также Канада, Ирландия и Франция.

Инфографика: Показатели заболеваемости раком в России и Азии / © Visual Capitalist
Инфографика: Показатели заболеваемости раком в России и Азии / © Visual Capitalist

В России в 2022 году выявили 248 случаев на 100 тысяч человек. Среди полностью азиатских стран самый высокий уровень заболеваемости раком оказался в Японии, Южной Корее и Монголии.

Инфографика: Показатели заболеваемости раком в Африке / © Visual Capitalist
Инфографика: Показатели заболеваемости раком в Африке / © Visual Capitalist

В Африке уровень заболеваемости раком находится на достаточно низком уровне. Однако важно учитывать, что выявленные показатели заболеваемости зависят от различий в системах здравоохранения и стандартах диагностики.

