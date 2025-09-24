  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
24 сентября, 07:55
Рейтинг: +694
Посты: 2128

В США рассказали о новой миссии России к спутнику Марса

Один из редакторов американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт (Brandon Weichert) сообщил, что «Роскосмос» планирует новую миссию к спутнику Марса Фобосу, которая может стартовать около 2030 года.

Художественное изображение Марса и его двух спутников / © NASA / JPL / University of Arizona
Художественное изображение Марса и его двух спутников / © NASA / JPL / University of Arizona

Автор материала ссылается на документы и планы «Роскосмоса» на 2022–2030 годы, в которых упоминается исследование спутников Марса. Как сообщил Вайхерт, речь идет об орбитальной разведке с перспективой возврата образцов грунта. Возможным партнером миссии может стать Китай.

По мнению Вайхерта, интерес России к Фобосу объясняется как научными, так и стратегическими причинами:

  • Низкая гравитация Фобоса облегчает посадку и взлет, снижая стоимость миссий и риски.
  • Научная ценность. Спутник может быть уцелевшим астероидом или осколком Марса. Его грунт способен хранить информацию о происхождении планеты и условиях для существования воды и жизни.
  • Трамплин к Марсу. Фобос рассматривается как промежуточная база: здесь можно создавать склады топлива и собирать данные о Марсе, не садясь на поверхность Красной планеты.
  • Фокус на спутниках Марса позволяет России избегать прямой конкуренции с NASA, которое сосредоточено на самой планете.

Кроме того, Вайхерт считает, что «Роскосмос» заинтересован в восстановлении репутации после неудачной миссии автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт», предназначенной для доставки образцов грунта с Фобоса на Землю.

Напомним, что миссия «Фобос-Грунт» стартовала в 2011 году, однако оказалась неудачной, поскольку аппарат не смог покинуть низкую околоземную орбиту, а в начале 2012 года станция сгорела в плотных слоях земной атмосферы.

