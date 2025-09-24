Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В США рассказали о новой миссии России к спутнику Марса
Один из редакторов американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт (Brandon Weichert) сообщил, что «Роскосмос» планирует новую миссию к спутнику Марса Фобосу, которая может стартовать около 2030 года.
Автор материала ссылается на документы и планы «Роскосмоса» на 2022–2030 годы, в которых упоминается исследование спутников Марса. Как сообщил Вайхерт, речь идет об орбитальной разведке с перспективой возврата образцов грунта. Возможным партнером миссии может стать Китай.
По мнению Вайхерта, интерес России к Фобосу объясняется как научными, так и стратегическими причинами:
- Низкая гравитация Фобоса облегчает посадку и взлет, снижая стоимость миссий и риски.
- Научная ценность. Спутник может быть уцелевшим астероидом или осколком Марса. Его грунт способен хранить информацию о происхождении планеты и условиях для существования воды и жизни.
- Трамплин к Марсу. Фобос рассматривается как промежуточная база: здесь можно создавать склады топлива и собирать данные о Марсе, не садясь на поверхность Красной планеты.
- Фокус на спутниках Марса позволяет России избегать прямой конкуренции с NASA, которое сосредоточено на самой планете.
Кроме того, Вайхерт считает, что «Роскосмос» заинтересован в восстановлении репутации после неудачной миссии автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт», предназначенной для доставки образцов грунта с Фобоса на Землю.
Напомним, что миссия «Фобос-Грунт» стартовала в 2011 году, однако оказалась неудачной, поскольку аппарат не смог покинуть низкую околоземную орбиту, а в начале 2012 года станция сгорела в плотных слоях земной атмосферы.
