Военный потенциал Европы в 2025 году: крупнейшие армии

Военная карта Европы стремительно меняется, формируясь под влиянием как давних соперничеств, так и современных конфликтов. На фоне продолжающейся специальной военной операции России на Украине расходы на оборону и численность войск по всей Европе заметно выросли.

Военный потенциал Европы в 2025 году: крупнейшие армии / © Visualcapitalist

Эта инфографика иллюстрирует примерные размеры вооруженных сил европейских стран в 2025 году. В учет берутся как действующие военнослужащие, так и общая военная численность, включающая резервистов и военизированные формирования. Источник данных — Global Firepower. Страны также разделены по признаку членства в НАТО.

Россия занимает первое место: 1,3 миллиона военнослужащих в строю и свыше 3,5 миллионов общей численности — это крупнейшие силы в Европе. Украина, укрепившая армию за счет мобилизации, располагает примерно 900 тысячами активных бойцов и около 2,2 миллионами всего личного состава.

Вместе эти две страны, не входящие в НАТО, превосходят по численности все вооруженные силы Западной Европы, взятые вместе.

Среди стран НАТО лидирует Турция — 355 200 действующих военнослужащих. Далее следуют Польша (202 100) и Великобритания (184 860). Эти государства последовательно наращивали численность армии в последние годы, реагируя на региональную нестабильность и обязательства в рамках Альянса.

Франция (200 000), Италия (165 500) и Германия (181 600) также поддерживают значительные силы в постоянной готовности.