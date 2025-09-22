Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Втирание вакцины оказалось эффективнее инъекций
Исследователи выяснили, что местное применение вакцин при растягивании кожи оказалось более эффективным, нежели традиционные инъекции. Ученые проводили эксперимент на мышах.
Исследование, опубликованное в Cell Reports, провели Королевский колледж Лондона (King’s College London) совместно со французским Национальным институтом здоровья и медицинских исследований (INSERM).
Повреждение рецепторов кожи активирует их иммунный ответ. Другие рецепторы реагируют на растяжение, к примеру, во время массажа или при применении средств по уходу за кожей. Однако исследователи не знали, может ли растяжение без повреждений активировать иммунную систему кожи.
Чтобы изучить, как растяжение кожи влияет на ее проницаемость и иммунную систему, исследователи использовали устройство, которое растягивает кожу с помощью вакуумного давления. При использовании устройства в течение 20 минут оно на время делало кожу более проницаемой для крупных молекул с флуоресцентной меткой. Коллагеновые волокна перестраивались, открывая волосяные фолликулы. Это работало как у мышей, так и у человека. Примерно через 15 минут кожа возвращала свою обычную непроницаемость.
Растяжение кожи активировало местный иммунный ответ. Использование устройства на мышах привело к росту числа иммунных клеток в коже через 24 часа. Это позволило ученым предположить, что иммунные клетки мигрировали к коже в ответ на растяжение.
Ученые решили проверить, могут ли эти изменения помочь доставить вакцину мышам без использования игл. Исследователи применили лосьон, содержащий флуоресцентно маркированную вакцину против гриппа вместе с устройством для растяжения кожи. Флуоресцентный маркер вакцины показал, что вакцина медленно и контролируемо поступает в кровь мышей. Антиген накапливался в ближайших лимфатических узлах, где происходит иммунный ответ.
По сравнению с внутримышечным введением вакцины, безыгольный метод привел к более высокому уровню антител против антигена гриппа H1N1. В состав вакцины включили адъювант — химическое вещество, усиливающее иммунный ответ на вакцинацию, но это не улучшило иммунный ответ при доставке препарата через кожу. Исследователи предположили, что для усиления иммунизации достаточно растяжения кожи.
Профессор Стюарт Джонс (Stuart Jones) отметил, что кожа человека намного менее проницаема, чем кожа мыши, так как имеет более толстый внешний слой. Однако кожа человека реагировала схожим образом, потому что молекулы проникали через волосяные фолликулы, а не через внешний слой кожи.
Исследователи считают, что необходимо проводить дальнейшие исследования, чтобы выяснить, приводит ли растяжение кожи к аналогичной иммунной активации у людей. Также ученые хотят изучить, может ли такая стимуляция кожи привести к нежелательным иммунным реакциям или аллергии.
