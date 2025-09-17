Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Указ Трампа превратил NASA в агентство разведки и безопасности
В конце прошлого месяца администрация Трампа издала указ, в котором постановила, что впредь NASA будет функционировать как национальное агентство разведки и безопасности.
В указе отмечено, что теперь на агентство в качестве основной деятельности возлагаются разведывательные и контрразведывательные функции, а также работа по обеспечению национальной безопасности.
Это серьезное изменение для NASA, которое на протяжении 67 лет своей деятельности фокусировалось на исследовании космоса, а также на науках о космосе и Земле.
«Никакого упоминания об науке и исследованиях,» — прокомментировал изменение в своем блоге основатель NASA Watch Кит Коуинг, бывший научный сотрудник агентства, который теперь внимательно следит за его внутренней и внешней политикой.
Последнее заявление Трампа прозвучало в неспокойное для NASA время. Белый дом уже пригрозил сократить научный бюджет агентства вдвое на следующий финансовый год, что потенциально может привести к заморозке десятков крупных космических миссий.
Кроме того переосмысление Трампом деятельности NASA также подчеркивает желание президента милитаризировать космос и отправить космические аппараты на Луну и Марс.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Периодически нейросети в своих ответах галлюцинируют, предлагая пользующимися их услугами людям выпить яд под видом лекарства и так далее. Новая научная работа показала, что эта проблема связана с самой природой нейросети. Хотя ее вероятность можно понизить, устранить полностью невозможно.
Когда органы чувств не получают достаточного количества информации о том или ином объекте, мозг «достраивает» его образ с опорой на предыдущий опыт. Как именно это происходит, разобрались ученые из США.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
DART — самоубийственная миссия к двойному астероиду
Самые тяжелые объекты, которые когда-либо передвигало человечество
Из чего состоят экзопланеты и откуда мы это знаем
Агхори: философия каннибализма
С точки зрения психологии: почему произошел Брекзит?
Матриархат жив!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии