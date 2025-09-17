Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Указ Трампа превратил NASA в агентство разведки и безопасности

В конце прошлого месяца администрация Трампа издала указ, в котором постановила, что впредь NASA будет функционировать как национальное агентство разведки и безопасности.

Логотип NASA на здании вертикальной сборки / © NASA / Ben Smegelsky

В указе отмечено, что теперь на агентство в качестве основной деятельности возлагаются разведывательные и контрразведывательные функции, а также работа по обеспечению национальной безопасности.

Это серьезное изменение для NASA, которое на протяжении 67 лет своей деятельности фокусировалось на исследовании космоса, а также на науках о космосе и Земле.

«Никакого упоминания об науке и исследованиях,» — прокомментировал изменение в своем блоге основатель NASA Watch Кит Коуинг, бывший научный сотрудник агентства, который теперь внимательно следит за его внутренней и внешней политикой.

Последнее заявление Трампа прозвучало в неспокойное для NASA время. Белый дом уже пригрозил сократить научный бюджет агентства вдвое на следующий финансовый год, что потенциально может привести к заморозке десятков крупных космических миссий.

Кроме того переосмысление Трампом деятельности NASA также подчеркивает желание президента милитаризировать космос и отправить космические аппараты на Луну и Марс.