Олег Гончар
Олег Гончар
17 сентября, 09:48
Рейтинг: +692
Посты: 2118

Указ Трампа превратил NASA в агентство разведки и безопасности

В конце прошлого месяца администрация Трампа издала указ, в котором постановила, что впредь NASA будет функционировать как национальное агентство разведки и безопасности. 

# NASA
# космос
# наука
# США
Логотип NASA на здании вертикальной сборки / © NASA / Ben Smegelsky
Логотип NASA на здании вертикальной сборки / © NASA / Ben Smegelsky

В указе отмечено, что теперь на агентство в качестве основной деятельности возлагаются разведывательные и контрразведывательные функции, а также работа по обеспечению национальной безопасности.

Это серьезное изменение для NASA, которое на протяжении 67 лет своей деятельности фокусировалось на исследовании космоса, а также на науках о космосе и Земле.

«Никакого упоминания об науке и исследованиях,» — прокомментировал изменение в своем блоге основатель NASA Watch Кит Коуинг, бывший научный сотрудник агентства, который теперь внимательно следит за его внутренней и внешней политикой.

Последнее заявление Трампа прозвучало в неспокойное для NASA время. Белый дом уже пригрозил сократить научный бюджет агентства вдвое на следующий финансовый год, что потенциально может привести к заморозке десятков крупных космических миссий.

Кроме того переосмысление Трампом деятельности NASA также подчеркивает желание президента милитаризировать космос и отправить космические аппараты на Луну и Марс.

16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
16 сентября, 11:56
Александр Березин

Исследователи из OpenAI показали неустранимость галлюцинаций нейросетей

Периодически нейросети в своих ответах галлюцинируют, предлагая пользующимися их услугами людям выпить яд под видом лекарства и так далее. Новая научная работа показала, что эта проблема связана с самой природой нейросети. Хотя ее вероятность можно понизить, устранить полностью невозможно.

Технологии
# OpenAI
# большие языковые модели
# нейросети
16 сентября, 11:17
Полина Меньшова

Нейробиологи «постреляли» лазером по клеткам мозга, чтобы понять, как возникают иллюзии

Когда органы чувств не получают достаточного количества информации о том или ином объекте, мозг «достраивает» его образ с опорой на предыдущий опыт. Как именно это происходит, разобрались ученые из США.

Биология
# головной мозг
# иллюзии
# мозговая активность
# нейроны
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
