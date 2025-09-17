Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США могут утратить лидерство в космосе в течение нескольких лет, заявили аналитики

Американский аналитик Джонатан Ролл (Jonathan Roll) при поддержке Коммерческой космической федерации США представил новый отчет, который показывает, что Китай не просто догоняет, но и задает темп новой космической гонке между двумя странами.

Модели китайских ракет семейства «Чанчжэн» / © Qilai Shen / Bloomberg via Getty Images

По мнению автора доклада, ключевое решение китайского правительства, принятое в 2014 году и известное как «Документ 60», позволило частным компаниям лицензировать государственные технологии и привлекать частный капитал для создания гражданской космической инфраструктуры. Взамен компании обязаны делиться разработками с военными по требованию.

В результате инвестиции в коммерческий космос выросли со 164 миллионов долларов в 2016 году до 2,86 миллиарда долларов в прошлом году. В Китае уже действует шесть космодромов, а наземные системы масштабируются, чтобы конкурировать с SpaceX и другими международными игроками.

Инициатива «Новый шелковый путь» привела к более чем 80 космическим проектам за рубежом, ослабляя влияние США. Космическая станция «Тяньгун» может стать основным центром активности на низкой околоземной орбите после завершения эксплуатации МКС в 2030 году. В отличие от постоянно задерживающейся лунной программы «Артемида» NASA, Китай стабильно достигает целей по исследованию Луны и Марса.

Созданы региональные хабы в Шанхае, Пекине, Чэнду, Сиане, Гуанчжоу, Цзинане и других городах для объединения академических, государственных и частных исследователей.

После публикации отчета президент Коммерческой космической федерации США Дейв Кавосса (Dave Cavossa) отметил, что ускорение китайского прогресса очевидно и США могут потерять лидерство в течение пяти–десяти лет, если не предпримут меры. Он подчеркнул, что преимущество Америки во многом обеспечено частными космическими компаниями вроде SpaceX. Чтобы сохранить лидерство, США должны развивать свои сильные стороны — коммерческий сектор, где частный капитал и идеи стимулируют инновации и экономическую активность в космосе.

Кавосса подчеркнул, что сейчас — последний шанс для США вложиться в космическую отрасль, чтобы оставаться впереди Китая. Иначе Китай вскоре догонит или даже опередит Америку.