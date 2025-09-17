Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США могут утратить лидерство в космосе в течение нескольких лет, заявили аналитики
Американский аналитик Джонатан Ролл (Jonathan Roll) при поддержке Коммерческой космической федерации США представил новый отчет, который показывает, что Китай не просто догоняет, но и задает темп новой космической гонке между двумя странами.
По мнению автора доклада, ключевое решение китайского правительства, принятое в 2014 году и известное как «Документ 60», позволило частным компаниям лицензировать государственные технологии и привлекать частный капитал для создания гражданской космической инфраструктуры. Взамен компании обязаны делиться разработками с военными по требованию.
В результате инвестиции в коммерческий космос выросли со 164 миллионов долларов в 2016 году до 2,86 миллиарда долларов в прошлом году. В Китае уже действует шесть космодромов, а наземные системы масштабируются, чтобы конкурировать с SpaceX и другими международными игроками.
Инициатива «Новый шелковый путь» привела к более чем 80 космическим проектам за рубежом, ослабляя влияние США. Космическая станция «Тяньгун» может стать основным центром активности на низкой околоземной орбите после завершения эксплуатации МКС в 2030 году. В отличие от постоянно задерживающейся лунной программы «Артемида» NASA, Китай стабильно достигает целей по исследованию Луны и Марса.
Созданы региональные хабы в Шанхае, Пекине, Чэнду, Сиане, Гуанчжоу, Цзинане и других городах для объединения академических, государственных и частных исследователей.
После публикации отчета президент Коммерческой космической федерации США Дейв Кавосса (Dave Cavossa) отметил, что ускорение китайского прогресса очевидно и США могут потерять лидерство в течение пяти–десяти лет, если не предпримут меры. Он подчеркнул, что преимущество Америки во многом обеспечено частными космическими компаниями вроде SpaceX. Чтобы сохранить лидерство, США должны развивать свои сильные стороны — коммерческий сектор, где частный капитал и идеи стимулируют инновации и экономическую активность в космосе.
Кавосса подчеркнул, что сейчас — последний шанс для США вложиться в космическую отрасль, чтобы оставаться впереди Китая. Иначе Китай вскоре догонит или даже опередит Америку.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Граница между меловым и палеогеновым периодами в геологической летописи выделяется не только повышенным содержанием иридия по сравнению с окружающими пластами. Породы над ней разительно отличаются от пород под ней: в них больше органики, а структура слоев характерна для совершенно иного гидрологического режима. Это обычно объясняют глобальными изменениями климата после падения Чиксулубского метеорита. В новой научной работе американские геологи с палеонтологами предложили еще один фактор, который был очевиден, но редко учитывался, — отсутствие крупных травоядных животных.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
