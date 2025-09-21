Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

После того, как в прошлом году американская компания Boston Dynamics представила более мощную, маневренную и полностью электрическую версию своего человекоподобного робота Atlas, сфера гуманоидной робототехники только набирала обороты и бурно развивалась.

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов / © Made Visual Daily

То, что раньше было вотчиной исследовательских лабораторий вроде Boston Dynamics, теперь стало полем битвы стартапов и технологических гигантов: новые модели появляются каждые три–шесть месяцев, часто сопровождаясь громкими демонстрациями и раундами сбора средств.

В инфографике, показанной выше, представлены самые передовые человекоподобные роботы от ведущих робототехнических компаний.

Несколько компаний продемонстрировали свои последние достижения в области гуманоидной робототехники. X1 Gamma и Figure 02 получили обновленный дизайн и улучшенные характеристики, а Unitree H1, хоть и был известен еще с прошлого года, теперь обзавелся большим количеством видеодемонстраций, показывающих новые возможности модели.

С другой стороны, Tesla Optimus остается на той же платформе, что и версия декабря 2023 года, однако получил искусственным интеллектом на базе большой языковой модели Grok. Phoenix, Apollo, Digit и Atlas продолжают продвигаться своими компаниями, вероятно, в рамках продолжающихся исследований и разработок в условиях относительной секретности.

Некоторые факты подчеркивают масштаб текущих изменений:

Figure AI уже продает гуманоидных роботов реальным клиентам и планирует выпускать до 12 000 единиц в год — беспрецедентный показатель для отрасли;

1X Technologies намерена к концу 2025 года разместить сотни или тысячи роботов в частных домохозяйствах, что станет первым крупным шагом к бытовой интеграции гуманоидов;

Партнерство Figure с BMW выводит гуманоидов прямо на автомобильные конвейеры, демонстрируя доверие крупных корпораций и переход от исследований к промышленному применению;

Sanctuary AI и 1X недавно привлекли более 100 миллионов долларов каждая, что отражает интерес инвесторов к гуманоидной робототехнике как к следующему рубежу после больших языковых моделей;

Unitree H1 способен развивать скорость до 3,3 метров в секунду, что делает его самым быстрым гуманоидом на данный момент — почти в два раза быстрее большинства конкурентов и оптимизированным для быстрых и маневренных условий.

Эти события показывают, что индустрия гуманоидной робототехники выходит из стадии исследований и разработок и постепенно переходит к реальным применениям — от дома до промышленности.