Николай Головин
Николай Головин
4 сентября, 10:30
Рейтинг: +260
Посты: 805

Tesla впервые показала робота Optimus нового поколения

Автомобилестроительная компания Илона Маска опубликовала новый видеоролик, на котором запечатлен прототип робота Optimus следующего поколения, оснащенный искусственным интеллектом на базе большой языковой модели Grok. Похоже, что в новой версии Optimus присутствуют несколько крупных изменений.

# Optimus
# Tesla
# Роботы
# технологии
Робот Optimus нового поколения / © Tesla
Робот Optimus нового поколения / © Tesla

Первое носит чисто косметический характер — золотой цвет робота, который освежает его образ. Второе и самое интересное, что сразу бросается в глаза, — это руки, которые стали гораздо более детализированными, чем у прошлых версий. Руки Optimus — важная часть программы, поскольку они представляют собой один из главных элементов оборудования робота.

По задумке Маска, робот должен уметь выполнять как деликатные, так и более сложные задачи. Tesla стремилась к тому, чтобы Optimus мог вдевать нитку в иголку или играть на пианино.

Если компания сможет эффективно разработать и внедрить гуманоидного робота в течение следующих нескольких лет, она значительно выиграет от автоматизации ряда производственных задач, которые предполагается переложить на плечи Optimus.

Маск ранее отмечал, что Optimus внесет значительный вклад в оценку Tesla в будущем. Он считает, что на долю робота будет приходиться около 80% стоимости компании.

