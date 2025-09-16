Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Американские студенты представили карманный дрон
Студенты Лаборатории передового вертикального полета (Advanced Vertical Flight Laboratory, AVFL) Техасского университета A&M создали беспилотник весом всего 112 граммов. Этот крошечный дрон может складываться до размеров смартфона, а затем разворачиваться в воздухе и стабилизироваться всего за несколько секунд.
Главная особенность MAV — его компактный дизайн. Весом меньше банки с газировкой, дрон складывается в прямоугольную форму — достаточно маленькую, чтобы уместиться в кармане или сумке. Как только его бросают в воздух, пропеллеры автоматически выдвигаются, фиксируются на месте и аппарат выравнивается.
Секрет способности дрона стабилизироваться заключается в продвинутой системе обратной связи. Бортовой контроллер позволяет MAV восстанавливаться после быстрых вращений и правильно ориентироваться после запуска. Команда инженеров AVFL провела множество летных испытаний, демонстрируя возможности дрона: его запускали по-разному — от легкого подкидывания до сильных бросков. В каждом случае датчики и алгоритмы дрона отслеживали ориентацию и корректировали пропеллеры для плавного зависания.
Возможности этого карманного дрона выходят далеко за пределы лаборатории. Его компактность и мгновенная готовность к полету делают аппарат ценным в чрезвычайных ситуациях. Военные также могут использовать MAV для разведки. Его портативность и прочный дизайн позволят солдатам обследовать сложную местность, не таская громоздкое оборудование.
Гражданские приложения тоже перспективны: дрон может использоваться для аэрофотосъемки, обследования зданий или исследования труднодоступных мест — таких как крыши и высотные конструкции. Благодаря простой эксплуатации даже обычные пользователи смогут управлять им без специальной подготовки.
