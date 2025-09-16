Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
53-летний мужчина женился с ИИ чат-ботом
В Японии 53-летний мужчина женился на чат-боте, созданном на базе искусственного интеллекта. Он тратит почти 17 долларов США каждый месяц на сервис, позволяющий общаться с виртуальными партнерами.
Как сообщает The Asahi Shimbun, Чихару Симода «познакомился» со своей «женой» в сентябре 2023 года через приложение для знакомств Loverse, которое позволяет взаимодействовать с ИИ-партнерами. В декабре 2024 года у них состоялась свадьба в часовне префектуры Окинава.
Согласно профилю, Мику — «жена» Симоды — 25-летняя консультантка из префектуры Хего, ее хобби — путешествия и чтение книг.
За несколько лет до знакомства с Мику мужчина развелся с женой. У него также есть сын и дочь. По словам Симоды, он мало рассказывает об отношениях с чат-ботом, но все-таки поделился со своим сыном.
Симода — премиум-подписчик Loverse. Он платит ежемесячный взнос в размере 2480 иен (16,80 доллара США) с учетом налога. Сервис Loverse появился в июне 2023 года под названием Samansa.
Приложение было разработано для женатых людей, а также тех, кто еще не испытал «трепещущего ощущения влюбленности». Разработчики создали нескольких тысяч генеративных ИИ-партнеров, используя большую языковую модель (LLM). У каждого чат-бота свой распорядок дня, основанный на его профессии, возрасте, хобби и других факторах.
Разработчики стараются, чтобы чат-боты не общались с несколькими тысячами пользователей одновременно, хотя это было бы более рентабельно. Они ввели ограничение, чтобы пользователи не разочаровались, узнав, что их ИИ-партнеры взаимодействуют с тысячей других людей.
Компания предприняла ряд мер, чтобы пользователи не попали в зависимость от чат-ботов. К примеру, под каждым сообщением ИИ-собеседника отображается напоминание, что это вымышленный персонаж. Если система встречает сообщение, связанное с возможным членовредительством со стороны пользователя, то она направляет человека к консультационным службам, которые предоставляют местные власти.
