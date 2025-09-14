Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: роль редкоземельных металлов в обороне США

Редкоземельные металлы — важнейшие компоненты передовых военных технологий. От истребителей до подлодок эти критически важные полезные ископаемые обеспечивают ключевые системы армии США.

Инфографика: роль редкоземельных металлов в обороне США / © Visualcapitalist

В инфографике, составленной на основе данных компании Benchmark Mineral Intelligence, рассматриваются объемы редкоземельных металлов, используемые в основных оборонных платформах США, а также конкретные области их применения в современной войне. В ней показано, как различная военная техника использует редкоземельные металлы не только в больших количествах, но и для решения узкоспециализированных задач — от лазерного наведения оружия до обеспечения скрытности.

Для создания одного истребителя F-35 Lightning II требуется около 418 килограммов редкоземельных металлов. Эти материалы используются в современных системах наведения оружия, радарах и лазерных технологиях.

Миноносцы типа «Арли Берк» и подводные лодки класса «Вирджиния» — самые современные корабли ВМС США. Миноносец использует около 2600 килограммов редкоземельных металлов, в то время как подводная лодка — 4600 килограммов. Эти элементы обеспечивают работу радаров, гидролокаторов, систем наведения ракет и двигательных установок, критически важных для наступательных и оборонительных задач.

Хотя эти материалы имеют решающее значение для обороны США, более 70% импорта редкоземельных металлов поступает из Китая. Такая зависимость от геополитического соперника вызывает стратегическую обеспокоенность в Вашингтоне, и администрация Трампа прилагает усилия по диверсификации цепочек поставок и стимулированию внутреннего производства.