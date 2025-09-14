Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: роль редкоземельных металлов в обороне США
Редкоземельные металлы — важнейшие компоненты передовых военных технологий. От истребителей до подлодок эти критически важные полезные ископаемые обеспечивают ключевые системы армии США.
В инфографике, составленной на основе данных компании Benchmark Mineral Intelligence, рассматриваются объемы редкоземельных металлов, используемые в основных оборонных платформах США, а также конкретные области их применения в современной войне. В ней показано, как различная военная техника использует редкоземельные металлы не только в больших количествах, но и для решения узкоспециализированных задач — от лазерного наведения оружия до обеспечения скрытности.
Для создания одного истребителя F-35 Lightning II требуется около 418 килограммов редкоземельных металлов. Эти материалы используются в современных системах наведения оружия, радарах и лазерных технологиях.
Миноносцы типа «Арли Берк» и подводные лодки класса «Вирджиния» — самые современные корабли ВМС США. Миноносец использует около 2600 килограммов редкоземельных металлов, в то время как подводная лодка — 4600 килограммов. Эти элементы обеспечивают работу радаров, гидролокаторов, систем наведения ракет и двигательных установок, критически важных для наступательных и оборонительных задач.
Хотя эти материалы имеют решающее значение для обороны США, более 70% импорта редкоземельных металлов поступает из Китая. Такая зависимость от геополитического соперника вызывает стратегическую обеспокоенность в Вашингтоне, и администрация Трампа прилагает усилия по диверсификации цепочек поставок и стимулированию внутреннего производства.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
По данным на июль 2025 года, в России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени — 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего наступает мигрень, и кто ей наиболее подвержен, чем она отличается от обычной головной боли и что такое «мигрень выходного дня», а также сколько приступов в месяц считаются нормой и как гимнастика для глаз, и диета помогут их предотвратить.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
