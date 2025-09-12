Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Двигатель Raptor 3 прошел рекордные по продолжительности испытания
Двигатель Raptor 3, созданный SpaceX, успешно прошел испытание длительностью 354 секунд. Это рекорд для стенда, где проходило тестирование.
Тест двигателя проводили на стенде Raptor South в Макгрегоре (Техас). Видеозапись опубликовал NASA Spaceflight.
Испытание, длившееся почти шесть минут, приблизило Raptor 3 к условиям, необходимым для полноценного запуска. Во время подъема первой ступени Starship Super Heavy двигатели работают как раз около шести минут.
Raptor 3 — это новое поколение двигателей. Вероятно, его первый полет со Starship Super Heavy V3 произойдет в 2026 году. Сейчас в Starship используют Raptor 2, в том числе и для предстоящего полета Flight 11.
У третьего поколения двигателей упростили конструкцию. Также у них увеличили тягу до 280 тонн по сравнению с 230 тоннами у Raptor 2.
