Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
NASA назвало недавнее открытие марсохода Perseverance самым надёжным возможным свидетельством жизни на планете
Образец, собранный марсоходом NASA Perseverance, мог сохранить свидетельства древней микробной жизни. Взятый из камня Cheyava Falls образец Sapphire Canyon содержит потенциальные биосигнатуры. Это может быть доказательством следов жизни на Марсе.
Об этом говорится в исследовании NASA, опубликованном 10 сентября в Nature. Потенциальная биосигнатура — это вещество или структура, которые могут иметь биологическое происхождение.
В NASA отметили, что открытие марсохода Perseverance — самое близкое к обнаружению жизни на Марсе.
Как писал Naked Science, об открытии стало известно еще в марте 2025 года. Команда американских планетологов под руководством Джоэля Горовица (Joel Hurowitz) из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке представили результаты исследования на Конференции по лунным и планетарным наукам, проходившей в Техасе с 10 по 14 марта.
Марсоход NASA Perseverance в 2021 году совершил мягкую посадку в кратере Езеро, где три миллиарда лет назад могло быть озеро. В 2024 году марсоход нашел на одной из марсианских скал необычные образования. Темные точки ученые назвали «семенами мака», а светлые пятна с темной окантовкой получили имя «леопардовые пятна». Тогда исследователи давали несколько возможных объяснений, как возникли эти отметины. По одной из версий, это могли быть следы древней жизни.
Установленные на Perseverance инструменты позволили проанализировать химический состав пятен. В «маковых зернах» нашли фосфат железа с восстановленной формой железа, а в «леопардовых пятнах» — сульфид железа с восстановленной серой.
В NASA поясняют, что сочетание этих минералов, которые, вероятно, образовались в результате реакций переноса электронов между осадком и органическим веществом, — это потенциальный отпечаток микробной жизни, которая может использовать эти реакции для производства энергии для роста.
Минералы также могут образовываться абиотически или без присутствия жизни. Чтобы получить их без биологических реакций, нужны устойчивые высокие температуры, кислые условия или связывание органическими соединениями. У ученых нет свидетельств, что породы подвергались воздействию высоких температур или находились в кислых условиях. Также нет данных, что там были органические соединения, способные вызвать реакцию при низких температурах.
Исследователи пришли к выводу, что окончательно определить происхождение содержащихся в образце минералов, органики и текстур, они смогут, использовав высокочувствительные приборы на Земле. Собранный материал попадет на Землю в 2030-х годах.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нептун в деталях: как много вы знаете о самой «ветряной» планете Солнечной системы?
Курс на Марс: как NASA готовится к самому главному космическому путешествию
Американские ученые утверждают, что «проклятие демократии» замедляет экономический рост и наращивает число жертв коронавируса. Но они ошибаются
Как ученые ищут темную материю: взгляд теоретика Дмитрия Горбунова на Вселенную
Они не предсказали пандемию: почему люди продолжают верить в экстрасенсов
Вопросы читателей (ч. 4)
Талант и безумие: какими душевными расстройствами страдали знаменитости
Окситоцин: молекула любви
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии