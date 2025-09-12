Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA назвало недавнее открытие марсохода Perseverance самым надёжным возможным свидетельством жизни на планете

Образец, собранный марсоходом NASA Perseverance, мог сохранить свидетельства древней микробной жизни. Взятый из камня Cheyava Falls образец Sapphire Canyon содержит потенциальные биосигнатуры. Это может быть доказательством следов жизни на Марсе.

Обнаруженные марсоходом NASA Perseverance леопардовые пятна на скале Cheyava Falls / © NASA

Об этом говорится в исследовании NASA, опубликованном 10 сентября в Nature. Потенциальная биосигнатура — это вещество или структура, которые могут иметь биологическое происхождение.

В NASA отметили, что открытие марсохода Perseverance — самое близкое к обнаружению жизни на Марсе.

Как писал Naked Science, об открытии стало известно еще в марте 2025 года. Команда американских планетологов под руководством Джоэля Горовица (Joel Hurowitz) из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке представили результаты исследования на Конференции по лунным и планетарным наукам, проходившей в Техасе с 10 по 14 марта.

Марсоход NASA Perseverance в 2021 году совершил мягкую посадку в кратере Езеро, где три миллиарда лет назад могло быть озеро. В 2024 году марсоход нашел на одной из марсианских скал необычные образования. Темные точки ученые назвали «семенами мака», а светлые пятна с темной окантовкой получили имя «леопардовые пятна». Тогда исследователи давали несколько возможных объяснений, как возникли эти отметины. По одной из версий, это могли быть следы древней жизни.

Установленные на Perseverance инструменты позволили проанализировать химический состав пятен. В «маковых зернах» нашли фосфат железа с восстановленной формой железа, а в «леопардовых пятнах» — сульфид железа с восстановленной серой.

В NASA поясняют, что сочетание этих минералов, которые, вероятно, образовались в результате реакций переноса электронов между осадком и органическим веществом, — это потенциальный отпечаток микробной жизни, которая может использовать эти реакции для производства энергии для роста.

Минералы также могут образовываться абиотически или без присутствия жизни. Чтобы получить их без биологических реакций, нужны устойчивые высокие температуры, кислые условия или связывание органическими соединениями. У ученых нет свидетельств, что породы подвергались воздействию высоких температур или находились в кислых условиях. Также нет данных, что там были органические соединения, способные вызвать реакцию при низких температурах.

Исследователи пришли к выводу, что окончательно определить происхождение содержащихся в образце минералов, органики и текстур, они смогут, использовав высокочувствительные приборы на Земле. Собранный материал попадет на Землю в 2030-х годах.