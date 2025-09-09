  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 сентября, 08:30
Рейтинг: +41
Посты: 94

Ведущий математик Гарварда покидает США и переезжает в Китай 

Ведущий математик Гарвардского университета Лю Цзюнь покинул США и вернулся в Китай. В Гарварде он проработал 25 лет.

Сообщество
# Гарвардский университет
# Китай
# математика
# статистика
# США
Лю Цзюнь / © Handout
Лю Цзюнь / © Handout

Как сообщает South China Morning Post, Лю Цзюнь займет важную профессорскую должность в Университете Цинхуа. По словам Лю, он вернулся в Китай из-за любви к образованию и исследованиям, а также из чувства глубокой привязанности к родине.

«Статистика и наука о данных — это ключ к развитию искусственного интеллекта, и у них большие перспективы», — сказал ученый. Он планирует развивать Кафедру статистики и науки о данных. Лю рассчитывает сделать ее мировым центром, объединяющим науку, образование и промышленность.

Решение Лю вернуться в Китай отражает общую тенденцию последних лет. За последние годы многие ведущие ученые переходят из американских университетов в китайские вузы. Согласно исследованию Стэнфордского университета, с 2010 года резко выросло число ученых китайского происхождения, покидающих США. В 2018 году Министерство юстиции США запустило программу China Initiative, направленную на борьбу с «экономическим шпионажем». Это привело к еще большему оттоку ученых. Большинство дел по этой программе закрыли из-за отсутствия доказательств, но многие исследователи столкнулись с проверками, проблемами в карьере и финансовыми трудностями.

Лю работал приглашенным профессором в Университете Цинхуа с 2005 года. В 2015 году он возглавил создание Центра статистической науки. В 2024 году он способствал открытию Кафедры статистики и науки о данных.

Лю жил в США с 1985 года. В 2000 году он стал штатным профессором кафедры статистики Гарвардского университета. В 2025 году его избрали в Национальную академию наук США.

