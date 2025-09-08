Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самые востребованные чат-боты по доле рынка в 2025 году
В 1955 году американский математик Клод Шеннон и трое его коллег сформулировали определение термина «искусственный интеллект». Почти 70 лет спустя ИИ достиг наибольшей популярности в виде чат-ботов, среди которых доминирует ChatGPT. Несмотря на появление множества конкурентов, очевидно, что ИИ от компании OpenAI занимает прочные позиции.
На инфографике выше показаны самые востребованные чат-боты по доле рынка на июль 2025 года на основе данных статистического сервиса Statcounter.
С августа 2024 года число пользователей ChatGPT по всему миру выросло более чем вдвое. По некоторым оценкам, сервис получает 2,5 миллиарда запросов в день, из которых около 330 миллионов приходится на американских пользователей.
Как видно, Perplexity занимает второе место с большим отрывом от лидера, опережая чат-ботов крупных технологических компаний, таких как Copilot от Microsoft и Gemini от Google. Perplexity стремится выделиться, предлагая инструменты ИИ для исследований и интеграции актуальных данных, но этого, похоже, недостаточно для противостояния крупнейшему конкуренту.
Между тем, доля китайской DeepSeek составляет 1,5%, а доля Claude от компании Anthropic — 0,9%.
