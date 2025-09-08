  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
8 сентября, 13:30
Рейтинг: +438
Посты: 953

Самые востребованные чат-боты по доле рынка в 2025 году

В 1955 году американский математик Клод Шеннон и трое его коллег сформулировали определение термина «искусственный интеллект». Почти 70 лет спустя ИИ достиг наибольшей популярности в виде чат-ботов, среди которых доминирует ChatGPT. Несмотря на появление множества конкурентов, очевидно, что ИИ от компании OpenAI занимает прочные позиции.

Сообщество
# ChatGPT
# ИИ
# технологии
# финансы
Самые востребованные чат-боты по доле рынка в 2025 году / © Visualcapitalist
Самые востребованные чат-боты по доле рынка в 2025 году / © Visualcapitalist

На инфографике выше показаны самые востребованные чат-боты по доле рынка на июль 2025 года на основе данных статистического сервиса Statcounter.

С августа 2024 года число пользователей ChatGPT по всему миру выросло более чем вдвое. По некоторым оценкам, сервис получает 2,5 миллиарда запросов в день, из которых около 330 миллионов приходится на американских пользователей.

Как видно, Perplexity занимает второе место с большим отрывом от лидера, опережая чат-ботов крупных технологических компаний, таких как Copilot от Microsoft и Gemini от Google. Perplexity стремится выделиться, предлагая инструменты ИИ для исследований и интеграции актуальных данных, но этого, похоже, недостаточно для противостояния крупнейшему конкуренту.

Между тем, доля китайской DeepSeek составляет 1,5%, а доля Claude от компании Anthropic — 0,9%.


Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Малюта Скуратов: палач опричнины
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Кембрийские биоты Китая: сказания каменных свитков
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Мониста — происхождение, бытование и эволюция древнерусских ожерелий
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
Нэко бунгаку, нэкономика и другие следы кошачьих лап в японской культуре
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
ИИ в медицине: от терапии до генетики
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
09 Сен
2700
Гиперсеть внутри головы. Как работает сознание
Прямая речь
Москва
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Руки будущего: бионические протезы
Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Битва при Молодях — забытая победа
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Александр II и народники
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 сентября, 16:25
Evgenia Vavilova

Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

Для разрыва связи между молекулами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.

Химия
# водород
# Золото
# катализаторы
# молекулярный водород
# Ультрафиолет
8 сентября, 08:39
Илья Гриднев

Современные темпы вымирания не достигли уровня «массового»

Вымирания крупных таксономических групп, таких как роды, за последние 500 лет оказались редкими и локализованными. Это говорит о том, что современный кризис биоразнообразия еще не достиг масштабов глобальной катастрофы, сравнимой с массовыми вымираниями прошлого.

Биология
# антропогенное воздействие
# массовые вымирания
# шестое вымирание
6 сентября, 09:23
Любовь С.

Маленькие «красные точки» оказались предшественниками голубых запыленных галактик

Анализ спектра далекой галактики ADFS-KMTDOG-102, ранее изученной с помощью телескопа «Джемини-Юг», показал, что «маленькие красные точки» (Little Red Dots, LRDs) — крошечные и скрытые в пыли галактики — могут оказаться предшественниками так называемых голубых запыленных галактик (Blue Dust-Obscured Galaxies, BlueDOGs), которые возникли в эпоху «космического полудня».

Астрономия
# большой взрыв
# галактики
# Джеймс Уэбб
# Джемини
# ранняя вселенная
# спектральный анализ
2 сентября, 13:46
Адель Романова

На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.

Астрономия
# внеземные породы
# космос
# марс
# планетология
# спектроскопия
6 сентября, 11:48
Игорь Байдов

Астрономы, вероятно, отыскали самую древнюю галактику

В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.

Астрономия
# большой взрыв
# вселенная
# галактика
# Джеймс Уэбб
# Коричневый карлик
# красное смещение
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Женщины с длинными ресницами показались более открытыми для легких отношений

    8 сентября, 12:11

  2. Математическая модель памяти показала оптимальное количество органов чувств для ИИ и человека

    8 сентября, 11:57

  3. Ольха и орешник процветали рядом с тундрой во времена мамонтов

    8 сентября, 11:30

  4. Не миф: ученые рассказали, что суставы действительно ноют на погоду

    8 сентября, 11:22
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Aitneics Secniv
16 минут назад
А связано ли одно с другим? Очень длинные ресницы сигнализируют об открытости для непродолжительных отношений... Ну блин, вы серьёзно? Похоже на

Женщины с длинными ресницами показались более открытыми для легких отношений

Aitneics Secniv
33 минуты назад
Сколько было видео и статей про когнитивные искажения, когда люди переоценивают свои умственные способности, в частности, специалист в одной

Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да

Aitneics Secniv
45 минут назад
Только не говорите об этом экошизоидам )

Современные темпы вымирания не достигли уровня «массового»

Aitneics Secniv
47 минут назад
Интересно про мифы слышать тем, у кого суставы ноют на погоду )

Не миф: ученые рассказали, что суставы действительно ноют на погоду

Aitneics Secniv
58 минут назад
Экономические потери 6 - 19 млрд. долларов из-за загрязнения воды пластиком. Кто и из-за чего конкретно несёт такие убытки? Как это работает

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Elusive Joe
1 час назад
Владимир, по этому в России активно закупали Siemens на роль "сапсанов" и "ласточек" ))

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Elusive Joe
1 час назад
Sergey, презервативы, сэр.

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Elusive Joe
1 час назад
Даже тут мы не в лидерах))

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Павел Галлямов
1 час назад
Lorhen, расчёт на душу населения, говорит также о том что душ мало. Все озера Финляндии в Юго-Восточной части страны по площади равны или меньше

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Sergey Gorovoy
2 часа назад
на суше - вдоль дорог и в населенных пунктах - тихий ужас с мусором - Индия, Камбоджа, Сирия(самые мусорные страны где я побывал). но моря у них на

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Андрей Ермошкин
2 часа назад
В США, где как раз живут вдоль океанов меньше мусора, чем в России? Пропаганда холуев! В России свалки! Так что не надо лжи! Вот америкосы точно

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Илья Кустов
2 часа назад
Чужие среди нас (фильм 1988г)

Из-за редкого заболевания женщина всю жизнь видела драконов вместо людей

Александр Софронов
2 часа назад
Если соединить с числом рождений в час, то получается, что Россия вымирает со скоростью около 60 человек в час

Инфографика: смертность по странам — сколько людей умирает каждый час

Сергей
2 часа назад
Потапов, нажал +, чтобы убрать хоть один -.

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Pavel Kravtsov
2 часа назад
Только вот Европейские страны свозят свой мусор в Китай, поэтому в Европе мало, а в Китае много

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Nikita Lazarenko
3 часа назад
В сочи назло были тучи)

В каких странах будет видно полное лунное затмение сегодня

Сергей Механик
3 часа назад
Смерть бывает разная. Хорошо бы провести анализ причин смерти по странам. 🥺

Инфографика: смертность по странам — сколько людей умирает каждый час

Станислав Поплавский
4 часа назад
Хорошему американскому истребителю - хорошую ракету ПВО под хвост. Идите к черту подстилки ЦРУ никто вас здесь не боится.

Шесть поколений американских истребителей — история в инфографике

Digoria Air
4 часа назад
Фантом обладает, какой-то, зловещей красотой. Символ агрессии, несправедливости и капитализма...

Шесть поколений американских истребителей — история в инфографике

Ivan Ivanov
5 часов назад
Для разрыва связи между молекулами или атомами?

Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно