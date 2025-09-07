Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В каких странах будет видно полное лунное затмение сегодня
Полное лунное затмение произойдет в ночь с 7 на 8 сентября. Эта карта показывает, откуда можно будет наблюдать за явлением.
Увидеть все части затмения смогут жители Восточной Африки, Азии и Австралии. В Европе и на большей части территории Африки затмение будет видно во время восхода Луны, а в центральной части Тихого океана — уже на закате. С территории Северной и Южной Америки полная фаза видна не будет.
По мировому времени лунное затмение начнется 7 сентября в 17:30 — это 20:30 по московскому времени. Оно продлится 1 час 22 минуты. Во время полной фазы Луна окрасится в красный цвет, из-за чего явление часто называют «Кровавой Луной».
По московскому времени полутеневая фаза затмения начнется в 18:28, фаза частного затмения — 19:27. Полное затмение продлится с 20:30 до 21:52, а максимум затмения придется на 21:11. Наблюдать за окончанием фазы частного затмения можно будет с 22:56, а фаза полутеневого затмения завершится в 23:55.
Во время затмения Луна не исчезает полностью — спутник Земли окрашивается в красный цвет. Сквозь атмосферу Земли проходят длинные красные волны солнечного света, а более короткие — синие, зеленые и фиолетовые — рассеиваются.
Чем глубже спутник погружается в тень Земли, тем меньше света к нему прорывается. Астрономы измеряют погружение с помощью магнитуды затмения. При значении больше 1 Луна полностью оказывается в тени. В сентябре магнитуда достигнет 1,362, что чуть больше магнитуды мартовского затмения 2025 года (1,180). Самым темным за десятилетие окажется затмение, которое произойдет в июне 2029 года. Тогда магнитуда достигнет 1,845.
