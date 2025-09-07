Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: смертность по странам — сколько людей умирает каждый час
Согласно данным отчета ООН «Перспективы народонаселения», в 2023 году во всем мире умерло около 62 миллионов человек — в среднем около 7000 человек в час.
Возглавляющий список Китай в 2023 году терял более 1300 человек в час. Это примерно на 300 смертей больше, чем у занявшей второе место Индии (примерно 1000 человек в час). В общей сложности почти каждая третья смерть в час происходит в Индии или Китае.
Рассматривая остальную часть списка, можно увидеть, что в США (340) и Нигерии (305) зафиксировано почти одинаковое количество смертей в час как и в Индонезии (242) и России (205). На эти шесть стран приходится половина всех смертей, происходящих в мире ежечасно.
В десятку стран также входят Пакистан (183), Япония (174), Бразилия (171) и Германия (118).
Стоит отметить, что Китай строил свою экономику на основе обилия и конкурентоспособной рабочей силы. Потеря этого преимущества может привести к экономической стагнации, подобной той, что случилась в Японии в 90-е годы, и затормозить дальнейший рост.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Для разрыва связи между молекулами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
