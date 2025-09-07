Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: смертность по странам — сколько людей умирает каждый час

Согласно данным отчета ООН «Перспективы народонаселения», в 2023 году во всем мире умерло около 62 миллионов человек — в среднем около 7000 человек в час.

Инфографика: смертность по странам — сколько людей умирает каждый час / © Visualcapitalist

Возглавляющий список Китай в 2023 году терял более 1300 человек в час. Это примерно на 300 смертей больше, чем у занявшей второе место Индии (примерно 1000 человек в час). В общей сложности почти каждая третья смерть в час происходит в Индии или Китае.

Рассматривая остальную часть списка, можно увидеть, что в США (340) и Нигерии (305) зафиксировано почти одинаковое количество смертей в час как и в Индонезии (242) и России (205). На эти шесть стран приходится половина всех смертей, происходящих в мире ежечасно.

В десятку стран также входят Пакистан (183), Япония (174), Бразилия (171) и Германия (118).

Стоит отметить, что Китай строил свою экономику на основе обилия и конкурентоспособной рабочей силы. Потеря этого преимущества может привести к экономической стагнации, подобной той, что случилась в Японии в 90-е годы, и затормозить дальнейший рост.