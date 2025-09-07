Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Район будущего: первый взгляд на новый пригород Эр-Рияда в Саудовской Аравии
Немецкая архитектурная студия LAVA представила генеральный план Всемирной выставки Expo 2030 на участке недалеко от международного аэропорта имени короля Салмана к северу от Эр-Рияда.
Студия разработала генеральный план мероприятия в столице Саудовской Аравии, которое станет новой Всемирной выставкой после завершения Expo 2025 в японской Осаке.
На визуализациях, опубликованных LAVA, изображен район со зданиями органической формы, напоминающими скалы, на создание которых повлияли реки и вади Саудовской Аравии. Генеральный план, организованный вокруг центральной реки, разделен на пять групп, похожих на лепестки, соединенных мостами.
По данным студии, генеральный план разработан не только как площадка для проведения мирового мероприятия, но также призван стать будущим торговым и развлекательным районом в Эр-Рияде. Его построят на участке, окруженном основными дорогами, недалеко от аэропорта и рядом с Центром исследований и разработок в области нефти имени короля Абдуллы, спроектированным архитектурным бюро Zaha Hadid Architects, а также со стадионом имени короля Салмана, спроектированным Populous, где в настоящее время ведутся строительные работы в преддверии чемпионата мира по футболу 2030 года.
Выставка «Эр-Рияд Expo 2030» пройдет с 1 октября 2030 года по 31 марта 2031 года. Это одно из нескольких международных мероприятий, которые должны состояться в Саудовской Аравии в ближайшие годы, наряду с чемпионатом мира по футболу 2030 года и зимними Азиатскими играми на горнолыжном курорте Троена.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Для разрыва связи между молекулами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Когда миллионы больше миллиардов, или О трехмерных картах Вселенной
История Земли за полчаса
Алкоголь снижает смертность… или повышает? Почему ученые спорят и кто из них прав
Ученые из Уханя действительно создали «искусственный» коронавирус — но не тот
Совершит ли Украина танковую революцию?
Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?
Новая климатическая эпоха: суровые зимы или экономическое процветание?
