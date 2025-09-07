Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Район будущего: первый взгляд на новый пригород Эр-Рияда в Саудовской Аравии

Немецкая архитектурная студия LAVA представила генеральный план Всемирной выставки Expo 2030 на участке недалеко от международного аэропорта имени короля Салмана к северу от Эр-Рияда.

Генеральный план Всемирной выставки Expo 2030 в Эр-Рияде / © LAVA

Студия разработала генеральный план мероприятия в столице Саудовской Аравии, которое станет новой Всемирной выставкой после завершения Expo 2025 в японской Осаке.

Генеральный план Всемирной выставки Expo 2030 в Эр-Рияде / © LAVA

На визуализациях, опубликованных LAVA, изображен район со зданиями органической формы, напоминающими скалы, на создание которых повлияли реки и вади Саудовской Аравии. Генеральный план, организованный вокруг центральной реки, разделен на пять групп, похожих на лепестки, соединенных мостами.

Генеральный план Всемирной выставки Expo 2030 в Эр-Рияде / © LAVA

По данным студии, генеральный план разработан не только как площадка для проведения мирового мероприятия, но также призван стать будущим торговым и развлекательным районом в Эр-Рияде. Его построят на участке, окруженном основными дорогами, недалеко от аэропорта и рядом с Центром исследований и разработок в области нефти имени короля Абдуллы, спроектированным архитектурным бюро Zaha Hadid Architects, а также со стадионом имени короля Салмана, спроектированным Populous, где в настоящее время ведутся строительные работы в преддверии чемпионата мира по футболу 2030 года.

Генеральный план Всемирной выставки Expo 2030 в Эр-Рияде / © LAVA

Выставка «Эр-Рияд Expo 2030» пройдет с 1 октября 2030 года по 31 марта 2031 года. Это одно из нескольких международных мероприятий, которые должны состояться в Саудовской Аравии в ближайшие годы, наряду с чемпионатом мира по футболу 2030 года и зимними Азиатскими играми на горнолыжном курорте Троена.