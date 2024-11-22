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Архитекторы раскрыли подробности об одном из крупнейших в мире спортивных сооружений, которое построят в Саудовской Аравии

Темпы строительства в Саудовской Аравии не только не замедляются, но в скором времени совершат новый скачок. Американская архитектурная компания Populous, специализирующаяся на проектировании спортивных сооружений, рассказала подробности о возведении стадиона имени короля Салмана. Он расположится в столице Саудовской Аравии — городе Эр-Рияд.

Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM

Стадион будет иметь форму большого круглого здания, состоящего из сегментированных секций с зелеными растениями на стенах и крыше.

Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM

Размеры сооружения не сообщают, однако известно, что оно сможет вместить более 92 000 зрителей — это сделает стадион крупнейшим в Саудовской Аравии и одним из самых больших в мире.

Наряду с обычными местами стадион получит королевскую ложу на 300 мест, а также комнаты отдыха для 2200 VIP-посетителей.

Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM

Стадион оснастят огромными экранами, скалодромами, водным центром с олимпийским бассейном и небольшим легкоатлетическим стадионом.

Строительство грандиозного сооружения планируют начать в следующем году, а завершить в четвертом квартале 2029-го.