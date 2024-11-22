  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +598
Посты: 1404

Архитекторы раскрыли подробности об одном из крупнейших в мире спортивных сооружений, которое построят в Саудовской Аравии

Темпы строительства в Саудовской Аравии не только не замедляются, но в скором времени совершат новый скачок. Американская архитектурная компания Populous, специализирующаяся на проектировании спортивных сооружений, рассказала подробности о возведении стадиона имени короля Салмана. Он расположится в столице Саудовской Аравии — городе Эр-Рияд.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM 
Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM 

Стадион будет иметь форму большого круглого здания, состоящего из сегментированных секций с зелеными растениями на стенах и крыше.

Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM 
Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM 

Размеры сооружения не сообщают, однако известно, что оно сможет вместить более 92 000 зрителей — это сделает стадион крупнейшим в Саудовской Аравии и одним из самых больших в мире.

Наряду с обычными местами стадион получит королевскую ложу на 300 мест, а также комнаты отдыха для 2200 VIP-посетителей.

Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM 
Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM 

Стадион оснастят огромными экранами, скалодромами, водным центром с олимпийским бассейном и небольшим легкоатлетическим стадионом.

Строительство грандиозного сооружения планируют начать в следующем году, а завершить в четвертом квартале 2029-го.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Как стать космонавтом?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Личная жизнь квантов и можно ли в нее вмешиваться
Твой сектор космоса
Москва
Презентация
22 Ноя
Бесплатно
Охота на электроовец: большая книга искусственного интеллекта
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Ноя
1000
Происхождение видов и приключения зародыша
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Происхождение русских
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Ноя
500
Эволюционная история черепах
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
Катализаторы: невидимые помощники
Экспериментаниум
Москва
Лекция
24 Ноя
Бесплатно
Мозг и восприятие красоты
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Ноя
1000
Пух и перья у динозавров
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:31
Березин Александр

SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал плюшевый банан

Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# США
# технологии
19 ноября
Андрей

Биологи узнали, зачем животные едят фекалии

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

Биология
# копрофаги
# копрофагия
# питание
# пищевое поведение
# позвоночные
# экскременты
Вчера, 17:55
Наталия Лескова

Гамма-всплески, марсианский лед и космическая пассионарность: как Россия исследует Вселенную. Интервью с Игорем Митрофановым

Зачем нужно изучать ядра планет? Как зарождалась эта наука и почему она важна? Что такое гамма-всплески и зачем нам знать, откуда они идут? Остается ли Россия великой космической державой и зачем вообще это всё надо? Об этом рассказывает Игорь Георгиевич Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, академик Международной академии астронавтики.

Интервью
# астрономия
# гамма-всплеск
# космос
# физика
Выбор редакции
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
18 ноября
Юлия Трепалина

Ученые определили стиль руководства, деморализующий сильнее грубости начальства

Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.

Психология
# агрессия
# начальник
# персонал
# поведение
# работа
# руководство
# управление
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
31 октября
Татьяна

Химики получили вещества, нарушающие введенное 100 лет назад правило

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Химия
# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Рентгеновский телескоп MeerKAT помог обнаружить гигантскую радиогалактику

    51 минута назад

  2. Взрослые шимпанзе использовали игру, чтобы наладить сотрудничество

    2 часа назад

  3. Астрономы впервые получили «портрет» звезды в другой галактике

    Вчера, 19:01

  4. Гамма-всплески, марсианский лед и космическая пассионарность: как Россия исследует Вселенную. Интервью с Игорем Митрофановым

    Вчера, 17:55
Выбор редакции

Гамма-всплески, марсианский лед и космическая пассионарность: как Россия исследует Вселенную. Интервью с Игорем Митрофановым

Вчера, 17:55

Последние комментарии

Sam Dowson
2 часа назад
А может, это дворник был… Он шел по сельской местности К ближайшему орешнику За новою метлой.

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Сергей Петровский
9 часов назад
Да привык читать такое про СССР, спасибо что застал Великую Цивилизацию!

В Китае построили самое мощное в мире устройство «гипергравитации»В Китае построили самое мощное в мире устройство «гипергравитации»

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, никакое это не РСЗО, расходимся 😁 Сам Верховный сказал что долбанули Орешником. То есть гиперзвуковой ракетой средней дальности с

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Иван Колупаев
9 часов назад
Дмитрий, вы об этом? http://kremlin.ru/events/president/news/75614

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, прям фантастика 😁 Все ж скорость снарядов РСЗО (600-800 м/с) маловата для сколь-нибудь заметного свечения. Да и не нужно им сверкать как

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Иван Колупаев
10 часов назад
Naked, просто расскажите где вы такие грибы берете.

Люди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее вышеЛюди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее выше

Дмитрий Kuрueнко
10 часов назад
Иван, таки это новый "Орешник" который скорее давно забытый "Пионер" чем мифический "Торнадо-С"

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Naked Scientist
11 часов назад
И., вы не умеете думать. До сих пор всё зло было от человека. Почему с приходом ИИ что-то должно измениться? Меняйте ваше тупое мировоззрение на моё

Люди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее вышеЛюди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее выше

Иван Колупаев
13 часов назад
Если о чем и неизвестно так это о дальности Торнадо-С 200 км. Нет конечно в 2012 г. говорили о перспективах увеличения до 200 км, но зашло ли дальше

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Дмитрий Kuрueнко
14 часов назад
Александр, ну, она прям очень "...сильно сверхзвуковую скорость..." набрала. Интересное РСЗО получается

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Александр Березин
14 часов назад
Дмитрий, ракеты Торнадо-С светятся на финальном участке траектории точно так же, как и другие ракеты РСЗО не потому, что у них работает двигатель.

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Дмитрий Лебедев
14 часов назад
1, нет

SpaceX получит свободу действий в отношении StarshipSpaceX получит свободу действий в отношении Starship

Дмитрий Kuрueнко
14 часов назад
А чего так светло стало? У этих "" «Торнадо-С», о которых на сегодня мало что известно" двигатели до самого конца полета работают?

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Дмитрий Kuрueнко
15 часов назад
"...для окисления горных пород нужно две предпосылки, которых на Марсе до конца терраформирования не будет: а) высокое содержание О2 в воздухе б)

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Igr Rоmanyuta
15 часов назад
Интересно .А как этот МОНСТР будет садится на Поверхность Луны ? Там нет посадочной площадки И грунт может просто не выдержать массу .И второе ...как

SpaceX показала новые рендеры лунного корабля Starship HLSSpaceX показала новые рендеры лунного корабля Starship HLS

1 2
15 часов назад
Все круто, только "верхней ступени" взгляд режет. "Upper stage" это американская терминология, у нас "вторая ступень" (если Falcon 9 или New Glenn) и "разгонный

SpaceX получит свободу действий в отношении StarshipSpaceX получит свободу действий в отношении Starship

Александр Березин
18 часов назад
Дмитрий, "сли даже на Марсе достаточно углекислого газа для восстановления атмосферы с земным давлением, то о каком фотосинтезе может идти речь?

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Дмитрий Kuрueнко
20 часов назад
"Через десятки лет после запуска взрывного парникового эффекта на Марсе будет давление и средняя температура как в земном высокогорье, выше

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Тимофей Хазацкий
20 часов назад
В профессиональном бадминтон, скорость волна очень велика. Если нет откровенного сквозняка, все в порядке.

Ученые узнали, как сделать соревнования по бадминтону по-настоящему честнымиУченые узнали, как сделать соревнования по бадминтону по-настоящему честными

Владимир Перминов
20 часов назад
А какая задача у этих дронов? Что они с этими "pods" делают? Доставляют?

Ученые построили роевой интеллект на принципах архитектуры нервной системы человекаУченые построили роевой интеллект на принципах архитектуры нервной системы человека

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно