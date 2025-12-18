Уведомления
Восстановленное лицо древнего человека из Эфиопии связало африканских предков с первыми обитателями Евразии
Международная группа антропологов выяснила, что экспансию человечества за пределы Африки начали не высокие и большеголовые атлеты, как считалось ранее, а популяции с архаичной внешностью. Виртуальное восстановление облика одного из древнейших черепов Эфиопии показало, что полтора миллиона лет назад рядом с прогрессивными формами людей жили существа, морфологически близкие к находкам из грузинского города Дманиси.
Палеонтология долгое время опиралась на линейную схему: примитивные Homo habilis эволюционировали в высоких Homo erectus с крупным мозгом, которые благодаря своему физическому превосходству смогли заселить Евразию. Классические кенийские находки, такие как скелет «Мальчика из Турканы» (его рост мог достигать 180 сантиметров), подтверждали этот образ. Однако обнаружение в Гоне (Эфиопия) черепа DAN5/P1 создало парадокс. Эта взрослая особь имела объем мозга менее 600 кубических сантиметров — меньше, чем у современных шимпанзе, — что противоречило теории о том, что для миграции необходимы развитый интеллект и крупное тело.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, восстановили его лицо, найденное в виде разрозненных обломков. Ученые отсканировали фрагменты верхней челюсти и скул на микротомографе, затем в цифровой среде собрали череп заново, используя анатомические маркеры и зеркальное отражение сохранившихся частей. Полученную 3D-модель наложили на карту морфологических данных десятков других ископаемых гоминид.
Анализ выявил мозаичную природу находки. Затылок и свод черепа DAN5/P1 имели типичные черты Homo erectus, но лицо оставалось плоским и коротким, а зубы — неожиданно крупными, как у более древних хабилисов. Самым важным результатом стало то, что ближайшими родственниками эфиопского «карлика» оказались не его высокие соседи из Кении, а люди из Дманиси (Грузия) — древнейшие известные обитатели Евразии из предков современного человека.
Результаты исследования доказывают, что эволюция человека прямоходящего не была линейным процессом улучшения параметров. Полтора миллиона лет назад в Восточной Африке сосуществовали разные группы людей: одни быстро увеличивались в размерах, другие сохраняли миниатюрность и архаичные черты. Данные указывают на то, что именно вторая, более примитивная группа стала первой волной мигрантов, покинувших континент.
Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
