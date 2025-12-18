Восстановленное лицо древнего человека из Эфиопии связало африканских предков с первыми обитателями Евразии

Международная группа антропологов выяснила, что экспансию человечества за пределы Африки начали не высокие и большеголовые атлеты, как считалось ранее, а популяции с архаичной внешностью. Виртуальное восстановление облика одного из древнейших черепов Эфиопии показало, что полтора миллиона лет назад рядом с прогрессивными формами людей жили существа, морфологически близкие к находкам из грузинского города Дманиси.

Палеонтология долгое время опиралась на линейную схему: примитивные Homo habilis эволюционировали в высоких Homo erectus с крупным мозгом, которые благодаря своему физическому превосходству смогли заселить Евразию. Классические кенийские находки, такие как скелет «Мальчика из Турканы» (его рост мог достигать 180 сантиметров), подтверждали этот образ. Однако обнаружение в Гоне (Эфиопия) черепа DAN5/P1 создало парадокс. Эта взрослая особь имела объем мозга менее 600 кубических сантиметров — меньше, чем у современных шимпанзе, — что противоречило теории о том, что для миграции необходимы развитый интеллект и крупное тело.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, восстановили его лицо, найденное в виде разрозненных обломков. Ученые отсканировали фрагменты верхней челюсти и скул на микротомографе, затем в цифровой среде собрали череп заново, используя анатомические маркеры и зеркальное отражение сохранившихся частей. Полученную 3D-модель наложили на карту морфологических данных десятков других ископаемых гоминид.

Анализ выявил мозаичную природу находки. Затылок и свод черепа DAN5/P1 имели типичные черты Homo erectus, но лицо оставалось плоским и коротким, а зубы — неожиданно крупными, как у более древних хабилисов. Самым важным результатом стало то, что ближайшими родственниками эфиопского «карлика» оказались не его высокие соседи из Кении, а люди из Дманиси (Грузия) — древнейшие известные обитатели Евразии из предков современного человека.

Результаты исследования доказывают, что эволюция человека прямоходящего не была линейным процессом улучшения параметров. Полтора миллиона лет назад в Восточной Африке сосуществовали разные группы людей: одни быстро увеличивались в размерах, другие сохраняли миниатюрность и архаичные черты. Данные указывают на то, что именно вторая, более примитивная группа стала первой волной мигрантов, покинувших континент.

Максим Абдулаев 31 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.