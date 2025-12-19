Российские ученые разработали краску, снижающую испарение бензина

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина нашли способ борьбы с испарением бензина в топливных резервуарах. Исследователи разработали особую краску для покрытия стенок хранилищ, которая действует как терморегулятор, снижая потери бензина почти до 2-3% в год и уменьшая выбросы в атмосферу вредных летучих соединений. Технология не имеет прямых аналогов в России и в мире.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science of The Total Environment. Покрытие содержит микрокапсулы с парафином (эйкозаном), заключенным в полиуретановую оболочку. Эти капсулы работают как аккумуляторы тепла: днем поглощают его избыток, предотвращая образование паров бензина, их нагрев и выход из резервуара, а ночью отдают наколенное тепло, уменьшая охлаждение.

«Проблема, которую решает наша разработка, известна как потери от «малых дыханий» резервуаров. Днем стенки резервуара нагреваются на солнце, пары бензина внутри расширяются и через специальный клапан выбрасываются в атмосферу. Ночью, при охлаждении, пары конденсируются, и резервуар забирает наружный воздух. Этот цикл повторяется постоянно, приводя к значительным потерям топлива», — рассказал руководитель лаборатории функциональных энергосберегающих гибридных материалов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Дениса Воронина.

Инкапсуляция парафинов для создания терморегулирующих добавок активно изучается во всем мире. Но российские ученые впервые предложили использовать такие добавки для уменьшения потерь бензина в резервуарах от так называемых «малых дыханий» вследствие среднесуточных перепадов температуры. Исследователи поместили парафин (эйкозан) в такие капсулы, а затем добавили их в стандартные лакокрасочные материалы для обработки резервуаров. Поскольку содержание капсул в краске не превышает 20%, то полученное в итоге покрытие не теряет своих основных эксплуатационных свойств.

«Когда дневная температура повышается и возникает риск перегрева, парафин внутри капсул плавится, поглощая избыточное тепло и не давая паровоздушной смеси в резервуаре сильно расшириться. Ночью, при охлаждении, парафин затвердевает, отдавая обратно накопленное тепло и смягчая падение температуры внутри емкости. Таким образом, покрытие сглаживает суточные перепады температуры внутри резервуара, уменьшая потери от «малых дыханий»», — пояснил Денис Воронин.

Макет резервуара в разрезе / © РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Эксперименты в лаборатории с моделью резервуара показали: покрытие с микрокапсулами снизило температуру паров бензина в среднем на 1,7 градуса за 480 циклов «день-ночь». Расчеты, основанные на реальных климатических данных по России за 2023 год, продемонстрировали: для большого резервуара объемом 5000 тонн, экономия может составить от 84 до 235 килограммов бензина в год (от 1,79 до 2,76%).

Наиболее значительное снижение потерь зафиксировано в регионах с умеренно теплым климатом, где суточные колебания температуры совпадают с рабочий диапазоном материала (35-40 градусов). В число таких регионов вошли: Крым, Кавказ, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области. Ученые отмечают, что эффективность покрытия для других регионов может быть повышена путем инкапсуляции парафинов с более подходящей рабочей температурой.

Испарение бензина при хранении — не просто техническая проблема, а утечка, которая бьет по экономике и здоровью людей. Например, что в Канаде в 2002 году с заправок в воздух улетучилось 58 миллионов литров топлива — в пересчете на одну станцию это более 14 литров бензина каждый день. В Китае потери достигли четырех килограммов с каждой тонны хранимого топлива, а в отдельных случаях могут доходить до 0,5% от всего объема. В масштабах страны эти цифры огромны.

Кроме того, испаряющийся бензин — это выброс летучих органических соединений, которые становятся причиной смога, вредят экосистемам и здоровью человека. Среди этих невидимых испарений содержится бензол — вещество с доказанным канцерогенным эффектом. Поэтому проблема потери от «малых дыханий» резервуаров остается актуальной.

Губкинский университет 15 статей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.