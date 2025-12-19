Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые разработали краску, снижающую испарение бензина
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина нашли способ борьбы с испарением бензина в топливных резервуарах. Исследователи разработали особую краску для покрытия стенок хранилищ, которая действует как терморегулятор, снижая потери бензина почти до 2-3% в год и уменьшая выбросы в атмосферу вредных летучих соединений. Технология не имеет прямых аналогов в России и в мире.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science of The Total Environment. Покрытие содержит микрокапсулы с парафином (эйкозаном), заключенным в полиуретановую оболочку. Эти капсулы работают как аккумуляторы тепла: днем поглощают его избыток, предотвращая образование паров бензина, их нагрев и выход из резервуара, а ночью отдают наколенное тепло, уменьшая охлаждение.
«Проблема, которую решает наша разработка, известна как потери от «малых дыханий» резервуаров. Днем стенки резервуара нагреваются на солнце, пары бензина внутри расширяются и через специальный клапан выбрасываются в атмосферу. Ночью, при охлаждении, пары конденсируются, и резервуар забирает наружный воздух. Этот цикл повторяется постоянно, приводя к значительным потерям топлива», — рассказал руководитель лаборатории функциональных энергосберегающих гибридных материалов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Дениса Воронина.
Инкапсуляция парафинов для создания терморегулирующих добавок активно изучается во всем мире. Но российские ученые впервые предложили использовать такие добавки для уменьшения потерь бензина в резервуарах от так называемых «малых дыханий» вследствие среднесуточных перепадов температуры. Исследователи поместили парафин (эйкозан) в такие капсулы, а затем добавили их в стандартные лакокрасочные материалы для обработки резервуаров. Поскольку содержание капсул в краске не превышает 20%, то полученное в итоге покрытие не теряет своих основных эксплуатационных свойств.
«Когда дневная температура повышается и возникает риск перегрева, парафин внутри капсул плавится, поглощая избыточное тепло и не давая паровоздушной смеси в резервуаре сильно расшириться. Ночью, при охлаждении, парафин затвердевает, отдавая обратно накопленное тепло и смягчая падение температуры внутри емкости. Таким образом, покрытие сглаживает суточные перепады температуры внутри резервуара, уменьшая потери от «малых дыханий»», — пояснил Денис Воронин.
Эксперименты в лаборатории с моделью резервуара показали: покрытие с микрокапсулами снизило температуру паров бензина в среднем на 1,7 градуса за 480 циклов «день-ночь». Расчеты, основанные на реальных климатических данных по России за 2023 год, продемонстрировали: для большого резервуара объемом 5000 тонн, экономия может составить от 84 до 235 килограммов бензина в год (от 1,79 до 2,76%).
Наиболее значительное снижение потерь зафиксировано в регионах с умеренно теплым климатом, где суточные колебания температуры совпадают с рабочий диапазоном материала (35-40 градусов). В число таких регионов вошли: Крым, Кавказ, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области. Ученые отмечают, что эффективность покрытия для других регионов может быть повышена путем инкапсуляции парафинов с более подходящей рабочей температурой.
Испарение бензина при хранении — не просто техническая проблема, а утечка, которая бьет по экономике и здоровью людей. Например, что в Канаде в 2002 году с заправок в воздух улетучилось 58 миллионов литров топлива — в пересчете на одну станцию это более 14 литров бензина каждый день. В Китае потери достигли четырех килограммов с каждой тонны хранимого топлива, а в отдельных случаях могут доходить до 0,5% от всего объема. В масштабах страны эти цифры огромны.
Кроме того, испаряющийся бензин — это выброс летучих органических соединений, которые становятся причиной смога, вредят экосистемам и здоровью человека. Среди этих невидимых испарений содержится бензол — вещество с доказанным канцерогенным эффектом. Поэтому проблема потери от «малых дыханий» резервуаров остается актуальной.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Считается, что для профилактики деменции и других когнитивных нарушений лучше потреблять меньше жиров. Ученые из Швеции выяснили обратное: потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира связано со снижением рисков этой патологии.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Октября, 2023
«Буревестник»: ждет ли нас мини-Чернобыль?
6 Октября, 2022
Грезы о весне искусственного интеллекта
5 Сентября, 2016
Гиганты моря: сегодня и завтра
17 Июня, 2022
Что мы можем извлечь из «черного ящика»?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии